Bahia de Feira x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (12), pela semifinal do Campeonato Baiano; veja como acompanhar ao vivo na TV

O Bahia visita o Bahia de Feira nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), na Arena Cajueiro, pela semifinal do Campeonato Baiano, podendo empatar para avançar à final, após ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0. A partida terá transmissão ao vivo na TVE (BA), na TV aberta.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia de Feira x Bahia DATA Quarta-feira, 12 de maio de 2021 LOCAL Arena Cajueiro - Feira de Santana, BA ORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Bahia

A TVE (BA), na TV aberta, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com o título da Copa do Nordeste, o Bahia entra em campo com a vantagem do empate após ter vencido o primeiro jogo da semifinal por 1 a 0 em Pituaçu.

Já o Tremendão terá que vencer por dois ou mais gols de diferença, se não quiser depender das penalidades. Uma vitória do time feirense por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis.

Provável escalação do Bahia de Feira: Jean; Ricardo Silva (Adriano), Wesley, Hebert (Victor Salvador), Gabriel (Jonathan David); Hércules, Jarbas, Bruninho (Hugo Freitas), Pedro Neto; Thiaguinho; Pedro Neto (Pelé) e Deon.

Provável escalação do Bahia: Júnior; Douglas Borel, Everson, Gustavo Henrique e Felipinho; Raniele, Bruno Camilo e Pablo; Daniel Penha, Marcelo e Ronaldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA DE FEIRA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia de Feira 3 x 0 Unirb FC Campeonato Baiano 5 de maio de 2021 Bahia 1 x 0 Bahia de Feira Campeonato Baiano 9 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia de Feira x Sergipe Série D 5 de junho de 2021 A definir Murici x Bahia de Feira Série D 12 de junho de 2021 A definir

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 2 Independiente Copa Sul-Americana 4 de maio de 2021 Jacuipense 0 x 1 Bahia Campeonato Baiano 5 de maio de 2021

Próximas partidas