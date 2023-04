Bahia x Cruzeiro ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Bahia e Cruzeiro entram em campo na tarde desta quarta-feira (5), no Pituaçu, às 15h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Vindo de derrota na rodada passada, o Bahia quer mostrar a sua força em casa e se restabelecer na competição. O Tricolor é o sexto colocado do grupo B, com 9 pontos. Já o Cruzeiro vem de vitória no jogo anterior. A Raposa está na quinta posição, com 9 pontos.

Prováveis escalações

Bahia: Victor, Paulo, Sidney, Rafael Soares, Victor Lustosa, Hygor, Guilherme Brito, Gerald, Roger, Marcello e Nathan.

Cruzeiro: Ygor, Renatinho, Henrique, Jhon, Arielson, Lazaro, Jhosefer, Gui Meira, Italo, Pedrão e Ruan Matheus.

Desfalques

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Quando é?