Bahia x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (20), pela quinta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Corinthians visita o Bahia neste domingo (20), às 16h (de Brasília), em Pituaçu, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, visando reencontrar o caminho da vitória. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para SP, BA, MG, AP, RR, AC, RO, AM, PA, MA, RN, AL, SE, MT, MS, TO, GO, PR, SC e DF), na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Bahia x Corinthians DATA Domingo, 20 de junho de 2021 LOCAL Pituaçu - Salvador, BA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo (RJ) e Carlos Henrique Alves (RJ)

Quarto árbitro: Moises Ferreira (BA)

VAR: Rodrigo Nunes (RJ)

Assistente VAR: Silbert Faria (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Timão busca a vitória fora de casa no Brasileirão / Foto: Getty Images

A Globo (para SP, BA, MG, AP, RR, AC, RO, AM, PA, MA, RN, AL, SE, MT, MS, TO, GO, PR, SC e DF), na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (20). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para o Bragantino no meio da semana por 2 a 1, o Corinthians busca a vitória fora de casa para subir na tabela de classificação do Brasileirão 2021.

Para a partida, o técnico Sylvinho não poderá contar com Léo Natel, com luxação no ombro esquerdo.

Já o Bahia venceu de virada o Ceará na última rodada, e busca manter o tabu de não perder para o rival em casa e ampliar a marca para cinco jogos.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos (Lucas Piton); Cantillo, Gabriel e Roni, Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Luan (Jô).

Provável escalação do Bahia: Matheus Teixeira; Renan Guedes, Luis Otávio, Juninho e Matheus Bahia; Jonas (Patrick de Lucca), Thaciano (Óscar Ruíz) e Daniel; Rossi, Gilberto e Thonny Anderson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 1 Corinthians Brasileirão 12 de junho de 2021 Corinthians x Bragantino Brasileirão 16 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Sport Brasileirão 24 de junho de 2021 19h (de Brasília) Fluminense x Corinthians Brasileirão 27 de junho de 2021 16h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 1 Internacional Brasileirão 13 de junho de 2021 Ceará x Bahia Brasileirão 16 de junho de 2021

Próximas partidas