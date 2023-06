Bahia tem conversa avançada com Gilberto e tenta reduzir pedida do Benfica

Portugueses pedem € 4 milhões pela liberação do lateral direito na próxima janela de transferências

O Bahia tem negociação avançada com o lateral direito Gilberto no mercado da bola, mas ainda busca um acordo com o Benfica, como soube a GOAL. O principal empecilho até o momento é a pedida dos portugueses — € 4 milhões (R$ 21,06 milhões).

O clube baiano tenta reduzir os valores para chegar a um acordo pela contratação do jogador de 30 anos na próxima janela de transferências. O desejo é formalizar uma proposta pela aquisição do atleta nos próximos dias a fim de tê-lo no início do mês seguinte.

O valor que o Bahia pretende pagar para ter o jogador não é informado, mas o clube entende que precisaria ser pouco mais da metade do montante pleiteado pelos lusitanos — algo entre € 2 milhões e € 3 milhões.

Gilberto tem contrato no Estádio da Luz até 30 de junho de 2025. O lateral direito de 30 anos fez, na atual temporada, 35 partidas pelo time, somando 1.720 minutos em campo. Ele perdeu o espaço gradativamente até se tornar reserva na equipe, mas fez quatro gols e deu uma assistência.

A informação sobre o interesse do Bahia na contratação do lateral direito foi inicialmente publicada pelo portal Uol e confirmada pela GOAL.