Bahia confirma chegada de Douglas, do Corinthians, por empréstimo

Jogador ficará no Tricolor de Aço até o fim da temporada

O Bahia anunciou oficialmente neste domingo (20) a contratação de Douglas, de 22 anos, emprestado pelo Corinthians até o fim da temporada. Conforme a Goal Brasil já havia antecipado, foi o próprio jogador quem decidiu deixar o Timão por conta da forte concorrência entre os volantes.

Douglas já está em Salvador, onde conheceu os novos companheiros e iniciou as atividades sob o comando de Enderson Moreira.

Contratado no segundo semestre do ano passado, Douglas disputou 21 jogos com a camisa do Corinthians e marcou um gol.