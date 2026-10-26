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O Bahia fez duras críticas a Neymar e condenou o lendário atacante por supostas “agressões verbais” dirigidas ao meia Rodrigo Nestor. O incidente ocorreu durante uma partida acirrada da Série A no sábado, quando o jogador do Santos foi expulso com base na “regra de Vinicius Junior” em um empate por 1 a 1.

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Bahia cobra responsabilidade de lenda do futebol brasileiro

O confronto entre os dois times ganhou novos contornos quando Neymar, de 34 anos, foi expulso pela chamada “regra de Vinicius Junior” por cobrir a boca enquanto discutia com Nestor durante o empate por 1 a 1 pela Série A, no sábado. Embora o jogador do Santos tenha admitido que errou ao cobrir a boca, negou ter ofendido Nestor e acusou o meio-campista de usar “um dos truques mais sujos do futebol”.

Sem se convencer com a defesa de Neymar, o Bahia condenou as supostas ofensas verbais dirigidas a seu jogador. Em uma nota contundente, o clube afirmou: “O Bahia repudia e condena as ofensas verbais sofridas por nosso jogador Nestor durante a partida de sábado contra o Santos. Com uma história marcada por conquistas dentro de campo e um compromisso constante com causas sociais fora dele, o Bahia construiu uma identidade que é motivo de orgulho para sua torcida. O respeito ao próximo e o senso de responsabilidade fazem parte desses valores e continuarão firmemente enraizados em nossos ideais.”

A nota prosseguiu: “Entre os milhões de ‘tricolores’, há também muitas crianças que admiram e se inspiram em diversos jogadores e ídolos. Por isso, esperamos que figuras públicas reconheçam a responsabilidade que acompanha suas palavras e o exemplo que dão.” O Bahia deixa claro que considera que Neymar, maior artilheiro da seleção brasileira, tem o dever de manter um padrão mais elevado de profissionalismo.

Nestor se pronuncia sobre declarações “extremamente desrespeitosas”

Em campo, Luciano Juba colocou o Bahia à frente aos 39 minutos, antes de Luan Peres marcar um gol de empate dramático para o Santos no terceiro minuto dos acréscimos, selando o 1 a 1. Após o apito final, Nestor, no centro da polêmica, não poupou palavras ao falar com a imprensa.

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Ao contar sua versão, Nestor disse aos jornalistas que as palavras usadas pelo ex-jogador de Barcelona e PSG foram inaceitáveis. Segundo a ESPN, Nestor afirmou que o que Neymar lhe disse foi “extremamente desrespeitoso, tanto comigo quanto com a camisa do Bahia”.

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Comissão técnica também critica jogador do Santos

A condenação não se limitou aos canais oficiais do clube nem aos jogadores em campo. O preparador de goleiros do Bahia, Duda Varjao, recorreu às redes sociais para expressar sua indignação com o episódio e afirmou que presenciar a interação mudou definitivamente sua percepção sobre o astro brasileiro.

Varjao publicou no Instagram no domingo: “Ontem foi um dia em que perdi todo o respeito por um grande ‘jogador’ [nada além disso]; ninguém me contou, não vi nenhum vídeo da notícia. Vi pessoalmente! Presenciei de perto o quanto Neymar é mimado e arrogante/prepotente, e como acha que está acima do bem e do mal, com todos ao seu redor o defendendo. Desrespeitoso com Rogerio Ceni, Nestor e nossa instituição.”

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A situação na Série A

Após o resultado, o Bahia permanece na sétima posição da Série A, com 50 pontos, enquanto o Santos aparece logo atrás, em oitavo, com 46.

Apesar da polêmica à beira do campo, Neymar tem sido uma peça importante para o Santos nesta temporada. O craque brasileiro disputou 27 partidas em todas as competições, marcou 10 gols e deu oito assistências.