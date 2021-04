Bahia x Ceará: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (1), pela final da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Bahia e Ceará se enfrentam neste sábado (1), às 16h (de Brasília), em Pituaçu, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste, em reedição da última decisão do torneio. A partida terá transmissão ao vivo no SBT, na TV aberta, na Fox Sports, Net/Claro, DirecTV GO e Sky, na TV fechada, e no NordesteFC e Twitch, na internet. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Ceará DATA Sábado, 1 de maio de 2021 LOCAL Pituaçu - Salvador, BA ORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antônio Dib (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira (PI) e Márcio Iglésias (PI)

Quarto árbitro: Diego da Silva (PI)

VAR: Caio Max Augusto (RN)

Assistentes VAR: Tiago Nascimento (PE) e Clovis Amaral (PE)

ONDE VAI PASSAR?



Bahia busca a vantagem no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste / Foto: Divulgação Fortaleza

O SBT, na TV aberta, a Fox Sports, Net/Claro, DirecTV GO e Sky, na TV fechada, e o NordesteFC e Twitch, na internet, transmitem o jogo deste sábado (1), às 16h (de Brasília).

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Bahia encara mais uma vez o Ceará na final da Copa do Nordeste, e agora busca encerrar o retrospecto negativo, após ver o rival levar a melhor em 2015 e 2020.

"Retrospecto não entra em campo. Nós vamos procurar fazer nosso trabalho, que estamos fazendo, construindo uma história com o grupo na temporada 2021. Com jogadores que nem sabem sobre isso, por isso que essa condição não será internalizada. Nossa dificuldade será o confronto contra um time qualificado, time forte, com defesa expressiva. Nosso foco é justamente na busca de possibilidades para que a gente consiga passar por esse adversário, vencer essa defesa, vencer o confronto e trazer o troféu para Salvador", analisou Dado Cavalcanti.

Para o cofronto, o técnico Dado Cavalcanti terá novamente o goleiro Mateus Claus à disposição, enquanto Douglas Friedrich segue em isolamento após testar positivo para Covid-19.

🇱🇺 24h pra final e essa é a linha que queremos cruzar (a do outro lado também 😀🙏🏽) #BBMP pic.twitter.com/L1zOv2tExp — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) April 30, 2021

Já o Ceará busca a manutenção do título da "Lampions League", uma vez que é o atual campeão do torneio

Expulso contra o Vitória, o lateral-direito Gabriel Dias cumprirá suspensão automática e está fora. Marlon deve ser o substituto.

"Com certeza será uma perda sentida, mas como a gente vem dizendo sempre, a equipe é muito qualificada. Tem peças que irão suprir a ausência do Gabriel com êxito. O Guto sabe as coisas que faz. Quem entrar dará conta do recado", disse Messias.

Antes do embarque a Salvador, nossos atletas treinaram em Porangabuçu na manhã desta sexta-feira (30/04). 💪🏁



📸 Felipe Santos / Ceará SC #CearáSC #Vozão pic.twitter.com/eNTn0Eenvg — Ceará Sporting Club ᶜˢᶜ (@CearaSC) April 30, 2021

Provável escalação do Bahia: Matheus Teixeira; Nino, Germán Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel e Thaciano; Rodriguinho, Rossi e Gilberto.

Provável escalação do Ceará: Richard; Buiú (Fabinho), Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Pedro Naressi, Charles e Vina; Lima, Mendoza e Felipe Vizeu.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO BAHIA NA COPA DO NORDESTE

O Bahia encerrou a primeira fase na vice-liderança do grupo A, com 13 pontos, registrando cinco vitórias, dois empates, e três derrotas.

Salgueiro 2 x 3 Bahia - 28 de fevereiro de 2021

Bahia 1 x 1 Botafogo-PB - 6 de março de 2021

Vitória 1 x 0 Bahia - 13 de março de 2021

Bahia 4 x 0 Sport - 20 de março de 2021

CSA 2 x 0 Bahia - 23 de março de 2021

Bahia 5 x 0 Altos - 28 de março de 2021

Fortaleza 2 x 1 Bahia - 3 de abril de 2021

Bahia 2 x 1 ABC - 10 de abril de 2021

Bahia 4 x 0 CRB - 17 de abril de 2021

Fortaleza 0 (2) x (4) 0 Bahia - 24 de abril de 2021

JOGOS DO CEARÁ NA COPA DO NORDESTE

O Ceará encerrou a primeira fase do grupo A na liderança, com 16 pontos, contabilizando quatro empates e seis vitórias na "Lampions League".

ABC 1 x 1 Ceará - 1 de março de 2021

Ceará 3 x 1 Vitória - 6 de março de 2021

Altos 0 x 0 Ceará - 13 de março de 2021

Ceará 0 x 0 Fortaleza - 20 de março de 2021

Botafogo-PB 1 x 1 Ceará - 25 de março de 2021

Ceará 2 x 0 CSA - 31 de março de 2021

Sport 0 x 4 Ceará - 3 de abril de 2021

Ceará 3 x 0 Salgueiro - 10 de abril de 2021

Ceará 3 x 0 Sampaio Corrêa - 18 de abril de 2021

Ceará 2 x 0 Vitória - 24 de abril de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 (2) x (4) 0 Bahia Copa do Nordeste 24 de abril de 2021 Bahia 5 x 0 Club Deportivo Guaribá Copa Sul-Americana 27 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Independiente Copa Sul-Americana 4 de maio de 2021 19h15 (de Brasília) Jacuipense x Bahia Campeonato Baiano 5 de maio de 2021 19h30 (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 0 Vitória Copa do Nordeste 24 de abril de 2021 Arsenal Sarandí 0 x 0 Ceará Copa Sul-Americana 28 de abril de 2021

Próximas partidas