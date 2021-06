Bahia x Athletico-PR: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (24), pela sexta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Bahia recebe o Athletico-PR nesta quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), em Pituaçu, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, buscando tirar o aproveitamento de 100% do Furacão. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para PR, BA), na TV aberta, no TNT, na TV fechada, e no Estádio da TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Bahia x Athletico-PR DATA Quinta-feira, 24 de junho de 2021 LOCAL Pituaçu - Salvador, BA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio Dib Morares (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira (PI) e Márcio Iglesias (PI)

Quarto árbitro: Emerson Ricardo de Almeida (PI)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Assistente VAR: Flavio Gomes Barroca (RN)

ONDE VAI PASSAR?



Bahia busca encerrar a invencibilidade do Furacão no Brasileiro 2021 / Foto: Divulgação Bahia

A Globo (para PR, BA), na TV aberta, a TNT, na TV fechada, e o Estádio TNT Spors, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (24). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais da TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com quatro vitórias em quatro jogos, o Athletico-PR chegam embalado e invicto no Brasileirão para encarar o Bahia, que vem de uma vitória e um empate nos últimos dois jogos.

Para o confronto fora de casa, o Furacão não terá Matheus Babi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Renato Kayzer aparece no ataque.

Já o Bahia, com oito pontos, mira se aproximar do G-4.

Matheus Bahia, suspenso pelo terceiro cartão, pode ser substituído por Juninho Capixaba.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Marcinho, Richard, Christian e Abner; David Terans (Jadson), Vitinho e Renato Kayzer.

Provável escalação do Bahia: Matheus Teixeira; Renan Guedes, Luis Otávio, Juninho e Juninho Capixaba; Jonas (Patrick de Lucca), Thaciano (Óscar Ruíz) e Daniel; Rossi, Gilberto e Thonny Anderson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 0 Paraná Paranaense 16 de junho de 2021 Athletico-PR 2 x 1 Atlético-GO Brasileirão 20 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Chapecoense Brasileirão 27 de junho de 2021 20h (de Brasília) Fluminense x Athletico-PR Brasileirão 30 de junho de 2021 20h30 (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 2 Bahia Brasileirão 16 de junho de 2021 Bahia 0 x 0 Corinthians Brasileirão 20 de junho de 2021

Próximas partidas