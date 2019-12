Bagagem de seleção igual à do Flamengo faz queda do Cruzeiro ser ainda maior

Rebaixado à Série B, elenco celeste soma oito atletas que vestiram a camisa do Brasil

Badalado e estrelado, o elenco do Cruzeiro rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro foi elogiado várias vezes durante a temporada 2019, mas um número objetivo pode definir o quão impressionante foi a queda dos mineiros: ao todo, oito atletas do grupo utilizado pela na competição têm passagem pela , um número igual ao do campeão , segundo levantamento realizado pela Goal.

Fábio, Dedé, Léo, Dodô, Henrique, Rodriguinho, Thiago Neves e Fred são os atletas que já tiveram seus nomes chamados por técnicos do , um dos grandes sonhos de um jogador profissional. Ainda que apenas quatro deles tenham jogado, já que Fábio, Léo, Dodô e Henrique apenas compuseram o grupo nas suas convocações, o número é respeitável em comparação com qualquer outra equipe que disputou o Brasileiro.

O campeão Flamengo, líder e invicto por mais de 20 jogos, por exemplo, tem os mesmos oito no seu elenco com essa glória. Há de se ressaltar, porém, o momento das convocações: enquanto sete dos oito do Flamengo foram chamados pelo técnico Tite, atual comandante do Brasil, apenas Dedé e Rodriguinho integraram as listas no mesmo período.

A distância entre os chamados e o atual momento, por sinal, é um dos fatores que podem ter feito um time tão badalado acabar na nacional. O único nome de seleção durante o Brasileiro foi o lateral direito Luis Orejuela, convocado à . Ariel Cabral, argentino, e Joel, camaronês, também já foram lembrados pelos seus respectivos países.

O clube que supera e Flamengo em chamados ao Brasil é o . Ao todo, Renato Gaúcho tem ou teve nove atletas à disposição na disputa do Brasileiro com passagem pela Seleção. Desses, Diego Tardelli, , Pedro Geromel, Luan e Matheus Henrique foram lembrados por Tite. e , ambos com sete, fecham a lista dos que mais tiveram atletas convocados.

Veja abaixo os elencos do país* com mais atletas convocados à Seleção principal**:

Grêmio - 9 (Léo Moura, Geromel, Cortez, Matheus Henrique, Rômulo, Luan, , Tardelli e André)

(Léo Moura, Geromel, Cortez, Matheus Henrique, Rômulo, Luan, , Tardelli e André) Cruzeiro - 8 (Fábio, Dedé, Léo, Dodô, Henrique, Rodriguinho, Thiago Neves e Fred)

(Fábio, Dedé, Léo, Dodô, Henrique, Rodriguinho, Thiago Neves e Fred) Flamengo - 8 (Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Filipe Luís, Diego, Éverton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel)

(Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Filipe Luís, Diego, Éverton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel) Corinthians - 7 (Cássio, Fagner, Gil, Henrique, Ralf, Jadson e Vagner Love)

(Cássio, Fagner, Gil, Henrique, Ralf, Jadson e Vagner Love) Palmeiras - 7 (Weverton, Marcos Rocha, Edu Dracena, Felipe Melo, Lucas Lima, Ricardo Goulart e Dudu)

(Weverton, Marcos Rocha, Edu Dracena, Felipe Melo, Lucas Lima, Ricardo Goulart e Dudu) - 5 (Victor, Réver, Fábio , Elias e Ricardo Oliveira)

(Victor, Réver, Fábio , Elias e Ricardo Oliveira) - 4 (Daniel Alves, Jucilei, Hernanes e Alexandre Pato)

(Daniel Alves, Jucilei, Hernanes e Alexandre Pato) - 3 (Santos, Jonathan e Renan Lodi)

(Santos, Jonathan e Renan Lodi) - 3 (Nenê, Ganso e Pedro)

(Nenê, Ganso e Pedro) - 3 (Diego Cavalieri, Marcinho e Diego Souza)

(Diego Cavalieri, Marcinho e Diego Souza) - 2 (Rodrigo Moledo e Rafael Sóbis)

(Rodrigo Moledo e Rafael Sóbis) Santos - 2 (Rodrygo e Jorge)

(Rodrygo e Jorge) - 2 (Leandro Castán e Bruno César)

(Leandro Castán e Bruno César) Avaí - 1 (Douglas)

(Douglas) - 1 (Carlinhos)

*jogadores que tenham atuado em ao menos uma partida do Brasileiro

**os Superclássicos das Américas, em 2011/12, e jogo da Amizade, em 2017, não foram considerados por reunirem apenas jogadores que atuavam no Brasil