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Badou Zaki, técnico da seleção da Jordânia, enviou mensagens claras sobre a próxima etapa à frente da equipe jordaniana, após a vitória em amistoso contra a Austrália, em meio a reportagens da imprensa que falavam sobre a possibilidade de sua saída do cargo. O treinador garantiu que seu foco está no desenvolvimento da seleção e na continuidade do trabalho para alcançar seus objetivos.

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Em declarações ao site marroquino Hesport, o treinador marroquino afirmou que a vitória sobre a seleção australiana representa um momento importante para tirar lições e conclusões e aproveitá-las na preparação para os próximos compromissos. Ele ressaltou que vencer continua sendo importante no futebol, mas não é o único objetivo ao disputar amistosos.

Zaki explicou que a vitória foi resultado do grande esforço dos jogadores, aliado ao trabalho realizado pelas diferentes comissões, além do empenho da Federação Jordaniana de Futebol. Para ele, o resultado positivo reflete a dimensão do trabalho coletivo dentro da seleção e dá ao grupo um impulso para seguir se preparando para os próximos desafios.

O técnico enfatizou que sua preocupação não se limita aos resultados, mas se estende à continuidade do trabalho, à evolução e à melhora do desempenho. Ele garantiu que a seleção jordaniana tem bom potencial para apresentar um nível ainda melhor na próxima etapa e que o grupo é capaz de atingir as metas desejadas se mantiver a seriedade e o comprometimento.

Nesse contexto, o treinador marroquino apontou que dar continuidade às vitórias exige manter o trabalho duro e não se contentar com o que já foi conquistado, diante da necessidade de aprimorar o desempenho dos jogadores e fortalecer a capacidade da seleção de encarar os próximos compromissos, à altura das ambições depositadas na Jordânia.

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Por outro lado, Zaki comentou as reportagens da imprensa que falavam sobre a possibilidade de sua saída do cargo. Ele afirmou que é um treinador profissional e que mantém boas relações com os dirigentes da Federação Jordaniana de Futebol, com os jogadores e com a torcida, em referência à natureza de sua relação com as diferentes partes do futebol jordaniano.

Zaki encerrou suas declarações reforçando que sua prioridade é cumprir sua missão e trabalhar para desenvolver a seleção, deixando claro que não dá muita atenção ao que acontece fora das quatro linhas.