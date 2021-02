Bacabal x Sampaio Corrêa: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (20), pelo Campeonato Maranhense; veja onde acompanhar na TV e na internet

Querendo estrear bem na temporada, o Sampaio Corrêa visita o Bacabal, neste sábado (20), às 15h30 (de Brasília), no Estádio do Pinheirão, pela 1ª rodada do Campeonato Maranhense. A partida será transmitida pela TVFMF, por streaming gratuito no YouTube. Na Goal , você poderá acompanhar o jogo em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bacabal x Sampaio Corrêa DATA Sábado, 20 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio Pinheirão - São Mateus, MA HORÁRIO 15h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Reprodução)

A partida será transmitida pela TVFMF, por streaming gratuito no YouTube. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto, em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BACABAL

Recém-promovido, o Bacabal retorna à primeira divisão do Campeonato Maranhense já contra o "bicho-papão" Sampaio Corrêa, campeão estadual em 2020 e principal time do estado no momento, com boa participação na Série B na temporada passada.

Com um título da competição, a equipe quer fazer uma campanha digna e não voltar a ser rebaixado, como o fez em sua última participação na elite, em 2018 - quando "bateu e voltou". Com o elenco pronto, o time se prepara para o confronto a semanas.

Provável escalação do Bacabal: Yuri; Marcos Paulo, Ney, Paulo e Walace; Baiano, Nilton, Moraes, Selton e Sidy; Rafael .

SAMPAIO CORRÊA

Sob o comando do novo treinador Rafael Guanaes, vindo de excelente passagem nas categorias de base do Athletico-PR, o Sampaio Corrêa estreia na temporada já pensando nos próximos desafios.

Após a partida, o time tem outro confronto pelo Maranhense antes de estrear na Copa do Nordeste, contra o poderoso Sport Recife . Assim, Guanaes deve promover alguns testes pensando no regional.

Nosso técnico @rafaelguanaesoficial chegou e foi logo colocando os trabalhos em dia.

Por isso sua apresentação para torcida ficou para essa sexta, 12/02, às 11h30 direto pela Tv Sampaio no Youtube.

Já estamos com tudo providenciado e a transmissão será de primeira. pic.twitter.com/FiapYO0uR6 — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) February 10, 2021

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Mota; Rony, Joécio, Paulo Sérgio e Marlon; André Luiz, Ferreira e Dione; Dudu, Pimentinha e Jefinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BACABAL

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bacabal x Pinheiro Campeonato Maranhense 24 de fevereiro de 2021 15h30 (de Brasília) Bacabal x São José de Ribamar Campeonato Maranhense 27 de fevereiro de 2021 15h30 (de Brasília)

SAMPAIO CORRÊA