Pape Gaye, estrela da seleção senegalesa, revelou a sua grande surpresa com o حجم do apoio que recebeu dos adeptos argelinos, após marcar um golo na final da Taça das Nações Africanas de 2025 frente a Marrocos.

Em declarações à revista SoFoot, reproduzidas pela rede “FootMercato”, Gaye afirmou ter recebido uma enxurrada de mensagens de apoio de adeptos argelinos, que expressaram a sua satisfação pelo seu papel em privar Marrocos, o seu rival histórico no plano desportivo, de conquistar um segundo título africano.

O jogador do Villarreal brincou: “Os argelinos? Nem vale a pena falar… graças a eles passei a ter um milhão de seguidores no Instagram. Todos me enviaram mensagens depois do jogo a dizer: ‘Irmão, estamos muito felizes, obrigado, não queríamos que Marrocos ganhasse!’”.

E acrescentou, com um sorriso: “Se eu for à Argélia amanhã, acho que me vão receber numa limusina!”.

Leia também:

Advogado internacional ao Kooora: o caso de Marrocos e Senegal é mais complexo do que parece… e esta é a minha previsão para a decisão do “CAS”

Exclusivo ao Kooora.. O Senegal será punido por celebrar a Taça de África antes da decisão do “CAS”?

Após deixar Omã.. Queiroz revela ao Kooora a verdade sobre propostas da Arábia Saudita e do Gana

Gaye marcou o único golo na final da Taça das Nações Africanas de 2025, realizada há mais de dois meses, que terminou com a vitória do Senegal por 1-0, mas o título ainda não foi decidido a favor do Senegal.

Essa partida teve acontecimentos dramáticos, na sequência dos quais os jogadores do Senegal abandonaram o relvado durante vários minutos antes de regressarem ao campo.

A Federação Marroquina de Futebol aproveitou este episódio para apresentar um protesto, que foi aceite pela Comissão de Recurso da CAF, a qual decretou a vitória administrativa dos Leões do Atlas por 3-0.

Mas o Senegal não desistiu e apresentou uma queixa ao Tribunal Arbitral do Desporto (CAS), sendo esperado que a decisão final seja emitida nos próximos meses.

Apesar disso, os jogadores da seleção do Senegal celebraram a Taça de África por duas vezes antes dos dois amigáveis que a equipa dos Leões de Teranga disputou durante a paragem de março, contra o Peru e a Gâmbia.