"Babá" de Beckham, lenda do Real Madrid relembra função nos Galáticos

Michel Salgado revelou o papel que teve que assumir no Santiago Bernabéu durante a passagem do inglês David Beckham pelo clube

A lenda do , Michel Salgado, revelou que ele teve que "tomar conta" de David Beckham e Steve McManaman, após as transferências vindas do e do .

O ex-capitão da trocou o Old Trafford pelo Santiago Bernabeu no verão de 2003.

Beckham chegou à em meio a muita fanfarra e continuaria a desfrutar de quatro anos produtivos com o Real.

Ele nem sempre achava as coisas fáceis, com sua saudade e desejo de preencher qualquer tempo livre, deixando a esposa de um companheiro de equipe prestativo “irritada”.

Salgado, que passou uma década no vestiário do Real Madrid, disse ao programa League of Legends: “Fui eu quem cuidou de David Beckham. Eu fiz muito isso. É porque eu era o único a falar inglês. Mas foi ótimo com Beckham. Ele estava sozinho em Madri porque sua esposa viajava muito, morando em Los Angeles e na Inglaterra. Então ele me ligava todos os dias, dizendo "vamos sair". E minha esposa estava realmente descontente com a situação - mas foi um ótimo momento”.



Antes de ajudar Beckham a se adaptar à vida na capital espanhola, Salgado fez o mesmo com outro inglês.

McManaman chegou a Madrid a partir de Liverpool no mesmo verão de 2009 como um homem relutantemente encarregado da tarefa de ajudar o seu estabelecimento no período.

Salgado acrescentou: “Lembro-me no meu primeiro dia na pré-temporada do Real Madrid. Naquela época, estávamos compartilhando quartos e eles disseram 'você está compartilhando com o cara inglês, Steven McManaman'. Então eu fiquei tipo 'oh meu Deus, por quê?'. Eles disseram "porque você é o único que fala inglês". Mas no final, foi ótimo. Eu fui o único a tomar conta dos ingleses".

McManaman passou quatro temporadas com o Real, vencendo dois títulos da e um par de coroas da Liga dos Campeões.

Beckham, entretanto, terminou a sua estadia em Espanha com um triunfo no campeonato, com uma figura icónica a tomar a decisão de ir para o lado da no LA Galaxy em 2007.

Ambos os ingleses são lembrados com carinho no Bernabeu, com ambos contribuindo significativamente para a causa coletiva e causando uma impressão duradoura.