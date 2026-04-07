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ب vídeo: o confronto pega fogo cedo... torcedores do Bayern ocupam os arredores do Bernabéu

Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Espanha
Alemanha

هinos bávaros ameaçam o Real Madrid no seu próprio terreno

Os torcedores do Bayern de Munique incendiaram o grande confronto contra o Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa ainda antes do apito inicial.

O jornal espanhol “AS” publicou um vídeo que registra os cânticos dos torcedores que vieram da Alemanha para apoiar o time bávaro nos arredores do estádio Santiago Bernabéu.

Integrantes da torcida organizada (ultras) do Bayern de Munique fizeram questão de se alinhar nos arredores do estádio e entoar cantos que ameaçam o time merengue em sua própria casa.

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Os torcedores do Bayern de Munique sonham em encerrar o retrospecto negativo da equipe diante do Real Madrid, já que os alemães não venceram o time merengue nos últimos 9 confrontos diretos: empataram duas vezes e perderam em 7 ocasiões.

O Real Madrid recebe o Bayern de Munique na noite desta terça-feira, no jogo de ida das quartas de final do torneio continental, com a partida decisiva marcada para a próxima semana, em Munique.

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