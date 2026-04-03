Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Marroquina de Futebol, revelou que a seleção dos Leões do Atlas ambiciona disputar com a seleção francesa a liderança do ranking de seleções publicado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), a cerca de dois meses da Copa do Mundo de 2026.

Lekjaa disse, numa conferência com Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol: “A novidade hoje é a presença do presidente da federação francesa; dou-lhe os parabéns pela liderança da seleção francesa no ranking da FIFA. Agora a seleção francesa está em primeiro lugar”.

E acrescentou, a rir: “Isto não vai demorar muito aqui em Marrocos, pois vamos competir e procurar ocupar os primeiros lugares do ranking”, o que provocou risos entre os presentes.

Isso aconteceu durante um evento que reuniu Lekjaa e Diallo para discutir os preparativos do Mundial de 2030 e reforçar a cooperação futebolística entre os dois países.

A seleção francesa roubou a liderança do ranking da FIFA à sua homóloga espanhola, enquanto Marrocos ocupa a oitava posição, sendo a única seleção árabe entre as dez primeiras.

A liderança da França veio após as vitórias sobre Brasil e Colômbia na pausa internacional do mês de março, enquanto a seleção espanhola recuou após o empate inesperado sem gols com a seleção egípcia.

A seleção marroquina havia alcançado um feito histórico ao tornar-se a primeira seleção árabe a chegar às semifinais de uma Copa do Mundo, na última edição realizada no Catar.

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