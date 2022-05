Azuriz-PR x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Azuriz e Bahia se enfrentam nesta terça-feira (10), no Os Pioneiros, a partir das 20h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do streaming da Amazon Prime Video.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Azuriz x Bahia DATA Terça-feira, 10 de maio de 2022 LOCAL Os Pioneiros - Pato Branco, PR HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro - GO

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires - GO

Quarto árbitro: Leonardo Ferreira Lima - PR

VAR: Leandro Jose Mendes - PR

ONDE VAI PASSAR?

O Amazon Prime, na plataforma de streaming, vai transmitir o jogo desta terça-feira, em Pato Branco.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado pela vitória sobre o Londrina por 4 a 0 na Série B, o Bahia volta as atenções para a Copa do Brasil em busca da classificação às oitavas de final, assim como o Azuriz, que não perde há três rodadas seguidas da Série D, com duas vitórias e um empate.

📹 Após longa viagem, delegação já descansa no hotel em Chapecó. Terça é @CopadoBrasil #BBMP pic.twitter.com/VVhjTrt86I — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) May 8, 2022

Como empataram no primeiro jogo sem gols, quem vencer fica com a vaga. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

Mais artigos abaixo

Campeão da Copa do Nordeste em 2021, o Bahia entrou na disputa da Copa do Brasil apenas na terceira fase.

Do outro lado, o Azuriz eliminou o Botafogo-SP e o Mirassol também nas rodadas anteriores.

A campanha do Azuriz na Copa do Brasil de 2022

Azuriz 1 x 0 Botafogo-SP - 23 de fevereiro de 2022

Azuriz 1 x 0 Mirassol - 9 de março de 2022

Bahia 0 x 0 Azuriz - 19 de abril de 2022

Azuriz x Bahia - 10 de maio de 2022, às 20h30 (de Brasília)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

AZURIZ

JOGO CAMPEONATO DATA Azuriz 1 x 0 Marcílio Dias Série D 1 de maio de 2022 Juventus 2 x 2 Azuriz Série D 7 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Azuriz x Próspera Série D 16 de maio de 2022 19h (de Brasília) Azuriz x Aimoré Série D 22 de maio de 2022 15h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Ituano 1 x 0 Bahia Série B 30 de abril de 2022 Bahia 4 x 0 Londrina Série B 3 de maio de 2022

Próximas partidas