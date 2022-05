Azuriz-PR x Bahia: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa do Brasil 2022

A bola vai rolar nesta terça-feira (10) para Azuriz x Bahia, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, a partir das 20h30 (de Brasília), no Os Pioneiros. Como empataram no primeiro jogo sem gols, quem vencer fica com a vaga. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em Pato Branco, o Bahia não poderá contar com Didi, Emerson Santos e Rildo, que disputaram a Copa do Brasil por outras equipes, além de Raí com fratura na mão, e Rodallega e Mugni em transição física.

"A gente tem que ser intenso. Tentar o máximo romper aquela barreira deles. A gente vem trabalhando a semana toda para romper a defesa deles, que é muito sólida", afirmou o zagueiro Luiz Otávio.

"Com muito empenho e força de vontade a gente conseguirá essa classificação", disse o defensor tricolor.", completou.

Do outro lado, o Azuriz, sob o comando de Fabiano Daitx, não terá Fabio, suspenso

Possível escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Rezende, Patrick de Lucca (Falcão) e Daniel (Gregory) (Warley); Marco Antônio, Vitor Jacaré e Davó.

Possível escalação do Azuriz: Caio; Igor Bosel, Salazar, Vinícius Guarapuava e Jamerson; Natan (Léo Índio), Wenderson e Fabrício Oya; Edson Carioca, Berguinho e Rone (JP).

DESFALQUES

BAHIA:

Rodallega e Mugni: transição física

Didi, Emerson Santos e Rildo: regulamento da Copa do Brasil

Raí: lesionado

AZURIZ:

Fabio: suspenso

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Bahia e Azuriz será transmitido ao vivo pelo streaming da Amazon Prime Video, nesta terça-feira (10).