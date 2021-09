Azerbaijão x Portugal: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (7), pela sexta rodada das Eliminatórias europeias; saiba como acompanhar na TV e na internet

Buscando a liderança do grupo A, Portugal visita o Azerbaijão nesta terça-feira (7), em Baku, a partir das 13h (de Brasília), pela sexta rodada das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo 2022. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, e no streaming da Estádio TNT Sports . Na Goal , você acompanha a partida em tempo real clicando aqui.

Os mandantes buscam os seus primeiros pontos na competição e querem aproveitar que Cristiano Ronaldo, suspenso, não estará em campo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Azerbaijão ainda não pontuou nas eliminatórias e tem um único desfalque para o duelo desta terça-feira: Anton Kryvotsiuk está fora, sendo substituído por Azar Salahaly.

Do outro lado, Portugal não poderá contar com Cristiano Ronaldo. Suspenso, o camisa 7, que quebrou mais um recorde ao se tornar o maior artilheiro de seleções no mundo, já retornou à Inglaterra para iniciar os treinamentos no Manchester United.

Desta forma, Andre Silva deve ser o homem de referência no ataque português, atuando ao lado de Diogo Jota e Bernardo Silva.

Provável escalação de Azerbaijão: Mahammadaliyev; Huseynov, Medvedev, Haghverdi, Badalov, Salahly; Alasgarov, Qarayev, Mahmudov, Ozobic; Emreli.

Provável escalação da Portugal: Patricio; Cancelo, Dias, Pepe, Guerreiro; Palhinha, B. Silva, Fernandes; R. Silva, A. Silva, Jotah.

Veja informações da partida! Jogo: Azerbaijão x Portugal Quando e que horas? Terça-feira, 7 de setembro de 2021, às 13h (de Brasília). Local: Estádio Olímpico de Baku, Baku - AZB.

Qual é o número da TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PORTUGAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Catar 1 x 3 Portugal Amistoso 4 de setembro de 2021 Portugal 2 x 1 Irlanda Eliminatórias 1 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Portugal x Catar Amistoso 9 de outubro de 2021 A confirmar Portugal x Luxemburgo Eliminatórias 12 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília)

AZERBAIJÃO

JOGOS CAMPEONATO DATA Irlanda 1 x 1 Azerbaijão Eliminatórias 4 de setembro de 2021 Luxemburgo 2 x 1 Azerbaijão Eliminatórias 1 de setembro de 2021

Próximas partidas