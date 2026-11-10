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Arkadiusz Milik já esteve entre os atacantes mais perigosos da Europa. Mas, por motivos trágicos, há mais de dois anos ele não consegue mostrar seu faro de gol na Juventus.

Foi mais um momento difícil para Arkadiusz Milik quando a Juventus anunciou, no início de setembro, seu elenco para a temporada da Serie A que estava por começar. O técnico Luciano Spalletti não incluiu o jogador de 32 anos no elenco para o campeonato. Como também não houve espaço para ele na lista da Liga Europa, atrás dos reforços (por vezes decepcionantes) Nick Woltemade e Randal Kolo Muani, atualmente ele só poderia entrar em campo pela Copa da Itália.

Mas isso também ainda não aconteceu nesta temporada. Milik está fora da Velha Senhora por lesão. De novo. Desde que chegou a Turim, no verão de 2022, disputou apenas 77 partidas pelo clube que mais vezes conquistou o Campeonato Italiano. Mais trágico ainda: desde o verão de 2024, foram somente duas aparições, que somaram míseros 34 minutos. Milik passou o restante do tempo em recuperação e, a esta altura, provavelmente conhece os profissionais responsáveis por sua reabilitação melhor do que boa parte do elenco atual.

Por outro lado, Milik perdeu cerca de 100 partidas. Entre as várias lesões, estão problemas graves no joelho, na panturrilha e na tíbia. Agora, são os músculos que o impedem de ter a chance de recomeçar, se é que ainda se pode falar nisso depois de ele ter ficado fora das listas de inscritos. Enquanto a Juve não divulgou um diagnóstico preciso nem um prazo de recuperação, a imprensa italiana aponta para uma sobrecarga. O polonês simplesmente não está mais acostumado ao esforço nos treinos.

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Esperança no verão dá lugar à frustração: Milik corre o risco de ficar sem clube pela primeira vez

Durante a preparação de verão, o atacante, implacavelmente perseguido pelo azar, chegou a ter um pequeno motivo para ter esperança: marcou seu primeiro gol em 813 dias em um amistoso contra o Palermo, em Perth, na Austrália. Parecia o início de um novo capítulo, mas a história se repetiu. A satisfação que sentiu na Austrália provavelmente já deu lugar à frustração.

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Para piorar, Milik também está ficando sem tempo para convencer um novo clube a contratá-lo. Seu contrato termina após a temporada. Pela primeira vez na carreira, ele corre o risco de ficar sem clube. É pouco provável que encontre um interessado na janela de inverno. A antecipação da renovação de seu contrato por mais um ano, em abril de 2025, já havia surpreendido. Por trás dela, porém, havia um pequeno truque. Como noticiou a Gazzetta dello Sport na época, o salário de Milik, estimado em 3,5 milhões de euros, foi simplesmente distribuído pelas duas temporadas seguintes, para manter o jogador por mais tempo pagando menos.

É uma decisão que merece ser reconhecida como um gesto positivo da Juve e que, ao mesmo tempo, demonstrou o prestígio de Milik no clube. Afinal, naquele momento ele já estava havia meses afastado por lesão. Prevalecia a esperança de que talvez pudesse voltar a apresentar o bom futebol de seu início no norte da Itália.

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Milik chegou à Juve em 2022, inicialmente por empréstimo do Olympique de Marselha. Convenceu ao marcar nove gols e dar uma assistência saindo do banco de reservas e, no ano seguinte, foi contratado em definitivo por cerca de sete milhões de euros. Vieram mais oito gols em pouco mais de 1.000 minutos em campo, até que as lesões o alcançaram.

Getty Images

Milik decepcionou na Bundesliga, mas deslanchou no Ajax

A melhor temporada de sua carreira, por sua vez, ficou para trás há mais de dez anos. Depois de uma passagem decepcionante pelo Bayer Leverkusen (oito jogos, nenhum gol), que incluiu uma ida ao time reserva e um empréstimo ao FC Augsburg, Milik mostrou em tempo recorde no Ajax por que o clube alemão havia pago 2,6 milhões de euros ao Gornik Zabrze, de sua Polônia natal, no início de 2013 para contratá-lo. O Gornik Zabrze é hoje conhecido como o clube do coração de Lukas Podolski.

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Milik brilhou primeiro por empréstimo em 2014/15, com 23 gols e nove assistências em 34 jogos. Depois da transferência em definitivo, passou a marcar sem parar. Só na Eredivisie, fez 21 gols e deu passe para outros oito. O Napoli não perdeu tempo: pagou 32 milhões de euros e garantiu ao Ajax um lucro de quase 30 milhões de euros na transferência.

Ao chegar à Itália, Milik inicialmente continuou de onde havia parado na Holanda. Depois de marcar duas vezes em dois jogos das quatro primeiras rodadas da Serie A e repetir a dose em uma partida da Liga dos Campeões, porém, veio o primeiro grande revés. Milik rompeu o ligamento cruzado. Em sua segunda temporada em Nápoles, sofreu outra lesão grave no joelho. Mas o jogador, que disputou 73 partidas pela seleção polonesa, conseguiu se recuperar, continuou a mostrar faro de gol e, no verão de 2020, tomou uma decisão equivocada que teria consequências importantes.

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Após decisão equivocada com consequências importantes, Milik chegou à Juventus por um caminho indireto

Segundo relatos, Milik queria muito se transferir para a Juventus. A Roma também teria sido uma das principais opções. Mas a transferência que desejava fracassou por causa das exigências consideradas altas demais do presidente Aurelio De Laurentiis. Como ele também recusou renovar o contrato, que venceria um ano depois, o então técnico Gennaro Gattuso o retirou do elenco. Em plena idade considerada ideal para um jogador de futebol, Milik rapidamente se tornou talvez o frequentador habitual das arquibancadas mais valioso do mundo.

"Eles me deram uma escolha: ou eu assinava, ou ia embora", disse Milik à imprensa polonesa alguns meses depois. "Decidi que queria experimentar algo novo, outro lugar. (…) A carreira profissional é curta, tenho 26 anos. Quero continuar evoluindo, ser um jogador melhor. Acho que este é o momento certo para aceitar um novo desafio. Sou uma pessoa que segue seus sentimentos."

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No fim, Milik acabou renovando seu contrato em janeiro de 2021, foi emprestado ao Olympique de Marselha e, no verão seguinte, ainda rendeu quase dez milhões de euros ao Napoli. Na cidade portuária do sul da França, tampouco deixou que uma ou outra lesão o derrubasse. Trinta gols e 55 jogos depois, o sonho de jogar pela Juve finalmente se realizou. Mas com muito menos partidas do que ele esperava.

IMAGO

Arkadiusz Milik: clubes e números como profissional

Período Clube / seleção Jogos Gols Assistências 2010–2011 Rozwoj Katowice 10 4 0 2011–2012 Gornik Zabrze 40 12 4 2013–2015 Bayer 04 Leverkusen 8 0 0 2013 Bayer 04 Leverkusen II 5 5 0 2013–2014 FC Augsburg 20 2 2 2014–2016 Ajax 76 47 21 2016–2021 Napoli 122 48 5 2021–2023 Olympique de Marselha 55 30 3 desde 2022 Juventus 77 17 2 desde 2012 🇵🇱 Polônia (seleção) 73 17 17