Apesar do gol de abertura de Lennart Karl no meio do primeiro tempo, o Bayern de Munique teve muita dificuldade durante um longo período no domingo contra o recém-promovido SV Elversberg. O preço foi o empate aos 61 minutos, ao que o técnico Vincent Kompany reagiu com uma substituição quádrupla - e ela fez efeito. De repente, os muniquenses aceleraram, criaram chance após chance e marcaram com Harry Kane para vencer.

Entraram o líder Joshua Kimmich, os dribladores Jamal Musiala e Luis Diaz, além de Alphonso Davies. O canadense de 25 anos deu novo fôlego ao lado esquerdo e, pouco antes do fim, quase fez o 3 a 1. Depois de uma assistência contra o VfB Stuttgart e de seu belo gol diante do FK Bodö/Glimt, esse já teria sido seu terceiro envolvimento em gol na ainda jovem temporada. Mas, ainda assim, Davies aparece no Bayern de Munique como o vencedor discreto do início de temporada. E isso chega a ser bastante surpreendente.

Por causa da contratação de verão de Nathaniel Brown junto ao Eintracht Frankfurt por 50 milhões de euros, Davies se vê diante de uma nova situação no Bayern de Munique: pela primeira vez desde sua grande ascensão em 2020, ele já não é mais o lateral-esquerdo número um incontestável, na verdade, ele até começou mais como azarão na disputa com o reforço e, por vezes, foi até considerado candidato à venda.

Alphonso Davies vinha sendo perseguido pelo azar das lesões

Essa situação complicada foi a consequência lógica dos últimos anos. Davies ficou estagnado por muito tempo, mas ainda assim recebeu uma lucrativa renovação contratual no início de 2025. Salário-base ventilado: 15 milhões de euros, valor que ainda pode subir consideravelmente com bônus. Luvas: 22 milhões de euros. Pouco depois, ele rompeu o ligamento cruzado e ficou fora por nove meses. Na sequência, teve dificuldades por causa de problemas de saúde recorrentes. Desempenho esportivo e rendimento já não combinavam mais.

Por causa de uma ruptura de feixe muscular, Davies desfalcou o time na reta final da temporada passada e jogou apenas 16 minutos pelo Canadá na tão aguardada Copa do Mundo em casa. Novamente com problemas físicos, ele voltou a Munique, treinou inicialmente de forma individual e, somando todos os amistosos, esteve em campo por apenas 66 minutos. Enquanto isso, o reforço Brown entrou em evidência com boas atuações e também comprovou sua versatilidade.

Por causa da escassez de opções ofensivas, Brown começou na meia no triunfo por 2 a 1 na Supercopa contra o Borussia Dortmund e marcou o importante gol da vantagem. Na lateral esquerda atuou Josip Stanisic, a quem Davies substituiu ao longo do segundo tempo.

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Davies somou mais minutos do que qualquer outro lateral-esquerdo

Como em todas as posições, o técnico Vincent Kompany também vem promovendo bastante rotação pela esquerda desde então, e Davies foi quem deixou, no geral, a melhor impressão entre todos os candidatos. De fato, somando os seis jogos oficiais, ele até acumulou mais minutos em campo do que Brown e Stanisic.

Sua vaga como titular na estreia da Champions League contra o Bodö/Glimt pode ser vista como um sinal bastante importante, já que Kompany mandou a campo, no geral, aquela que seria sua melhor equipe. Brown, por sua vez, ficou no banco durante os 90 minutos. Por causa do calendário apertado, todos os jogadores terão seus minutos. Quem vai começar pela esquerda nos jogos absolutamente de ponta ainda não é possível prever neste momento. Mas uma coisa é certa: a nova disputa por posição não parece frear Davies, e sim impulsioná-lo.

Aliás, assim como Brown na meia, Davies também pode atuar mais à frente ao longo da temporada. Desde o empréstimo de Arijon Ibrahimovic ao FC Augsburg, falta um substituto claro para Luis Diaz no lado esquerdo do ataque. Uma posição que Davies já ocupou com frequência pela seleção canadense.