Azar do Napoli: Messi vai querer mostrar quem é Messi, avisa ídolo italiano

Craque do Barcelona visita o estádio onde Maradona foi ídolo e Gianfranco Zola afirma que isso motivará ainda mais o camisa 10

Diego Maradona foi o maior jogador que já vestiu a camisa do e é, sem dúvidas, um dos maiores ídolos da equipe da Sardenha. Agora, mais de 20 anos depois, é a vez de um outro argentino pisar nos gramados do Estádio San Paolo: Lionel Messi. Porém, a torcida napolitana não vai querer que o camisa 10 do faça as mesmas coisas que Maradona um dia fez.

Na véspera da partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Napoli e Barcelona, Gianfranco Zola, ídolo e herdeiro da camisa 10 de Maradona em Nápoles, conversou com exclusividade à Goal sobre este encontro histórico. E ele espera que a partida seja especial para o craque do Barça.

"Vai ser bom para Messi, acho que ele vai gostar", opinou Zola. "Quando Maradona estava em Nápoles, ele (Messi) era uma das crianças que ficava na frente da televisão para ver seu ídolo. Então, jogar em um lugar onde Maradona fez tantas magias o deixará ainda mais motivado, ainda mais inspirado. Ele vai querer mostrar à Napolés quem é Messi".

Perguntado sobre uma possível comparação entre os dois argentinos, Zola fugiu de escolher um: "É muito difícil. Seria injusto também. Eles pertencem a dois tempos diferentes. Maradona e Messi são dois jogadores espetaculares com muitas semelhanças: são argentinos, canhotos, de baixa estatura, interpretam o futebol de maneira semelhante".

O italiano ainda afirmou que torce para que o camisa 10 do Barça tenha sucesso na seleção argentina: "Desejo que Messi vença a , como Maradona fez por seu país, porque seria uma história bonita".

Sobre o duelo das oitavas de final da Liga dos Campeões, Zola aponta o Barcelona como o favorito, mas elogia a equipe italiana: "Será um jogo muito interessante. Barça é um dos favoritos, não há dúvida sobre isso. Tradição, clube, jogadores... Isso tem muito valor. Apesar disso, a partida está aberta. Napoli mudou, melhorou nas últimas semanas. Com Gattuso, eles trabalharam muito o aspecto físico, agora são mais difíceis de vencer".

Além de falar sobre o craque do Barça, o italiano também falou sobre outro craque: Cristiano Ronaldo. Ele analisou como o camisa 7 da está se saindo na . "Ronaldo é Ronaldo. Ele nunca se cansa de marcar, ele faz isso por diversão. É incrível, é o líder da Juventus hoje. Suas marcas são de outro planeta. Quando a bola atinge seus pés, o oponente está em perigo".