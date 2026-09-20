O AZ conquistou neste domingo sua sexta vitória na Eredivisie na temporada. Em um jogo emocionante contra o Telstar, os Alkmaarders venceram por 1 a 0 graças a um gol de Mexx Meerdink, aproveitam a perda de pontos do PSV contra o FC Twente e agora entram na pausa para a data Fifa na liderança. A partida teve como principal destaque Ronald Koeman Jr., que decidiu jogar apesar da morte de sua mãe, Bartina.

Do lado do AZ, o técnico Leeroy Echteld promoveu duas mudanças em relação ao duelo da Europa League com o Sunderland. Kees Smit e Jordy Clasie deram lugar a Calvin Stengs e ao estreante como titular Valdemar Byskov.

No Telstar, onde Jelani Seedorf recebeu preferência sobre Nökkvi Thórisson, Koeman Jr. esteve 'simplesmente' no gol. O ponto alto absoluto da partida veio aos 13 minutos, quando ele recebeu de todos os presentes uma bela demonstração de apoio.

Depois de quase vinte minutos, a primeira jogada realmente fluida resultou imediatamente em gol. Byskov foi acionado na entrada da área e deixou Meerdink em condições com seu passe em profundidade. O atacante, apesar de estar sendo agarrado por Abdelnour Soualhia, encontrou espaço para finalizar: 1 a 0.

O Telstar foi muito impotente ofensivamente no primeiro tempo e mal passou de um chute de longa distância de Rui Mendes, no qual o goleiro Jari De Busser reagiu com atenção. O AZ respondeu com Byskov, que parou em Koeman Jr., que havia saído do gol.

Aos dez minutos do segundo tempo, o AZ parecia ampliar a vantagem quando o reserva Smit balançou as redes após uma defesa inicial de Koeman Jr. em uma finalização de perto de Meerdink. Este último, porém, havia cometido toque de mão: gol anulado.

Esse momento também foi um dos raros destaques do segundo tempo, em que o AZ não conseguiu transformar a superioridade e as chances que teve no 2 a 0. O Telstar também produziu muito pouco no ataque após o intervalo, e assim o jogo terminou em 1 a 0 no AFAS Stadion.