AZ rejeita com firmeza a primeira oferta por Troy Parrott

O AZ rejeitou de forma categórica uma primeira oferta do West Ham United por Troy Parrott, informa a Voetbal International. O clube de Alkmaar pede um valor de 30 milhões de euros, informou o Algemeen Dagblad no último fim de semana.

O rebaixado West Ham ainda não chegou perto o suficiente desse valor pedido. O clube apresentou uma oferta de cerca de 18 a 20 milhões de euros.

A chance de a diferença ser coberta nos próximos dias é grande. Principalmente porque Parrott é a prioridade absoluta do West Ham.

No entanto, o clube londrino não é o único interessado em sua assinatura. Segundo a VI, o RB Leipzig ligou na semana passada para se informar sobre os serviços de Parrott.

O próprio Parrott, porém, já chegou a um acordo com os Hammers. O atacante agora espera que os clubes cheguem a um entendimento sobre a taxa de transferência.

Parrott já deixou há muito tempo claro seu desejo de sair à diretoria do AZ, mas, apesar disso, ressalta que sempre continuará dando tudo de si. “Como o treinador (Leeroy Echteld, nota da redação) e eu temos uma relação muito boa, também quero ser útil no meu último período. Recentemente nos sentamos e tivemos uma boa conversa”, contou o atacante recentemente ao De Telegraaf.

“O treinador disse que escolheu os jogadores que terão de fazer isso por ele nesta temporada”, por isso Parrott considera a atual vaga no time titular de Mexx Meerdink mais do que lógica. “Acho importante ajudar os rapazes o máximo possível. Este clube fez muito por mim. Eu disse ao treinador: ‘enquanto eu estiver aqui, estarei aqui por você e pelos garotos’.”