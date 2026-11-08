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Etienne VaessenImago
Jonathan van Haaster
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AZ completa virada bizarra contra o FC Groningen, reduzido a nove jogadores: Vaessen perde a cabeça

AZ Alkmaar x FC Groningen
AZ Alkmaar
FC Groningen
Eredivisie

O AZ completou uma grande virada contra o FC Groningen no domingo. A equipe do norte vencia por 3 a 1 em Alkmaar, mas deixou a vitória escapar por completo: 4 a 3. Com o placar em 3 a 3, o goleiro Etienne Vaessen cometeu um pênalti. Ele continuou reclamando da arbitragem e recebeu dois cartões amarelos em poucos minutos. Depois, Mexx Meerdink, que havia desperdiçado um pênalti no primeiro tempo, marcou da marca da cal e garantiu os três pontos ao AZ.

O Groningen dificilmente poderia ter começado melhor a partida. O primeiro chute perigoso do jogo, de Thom van Bergen, acertou o travessão. No rebote, Jacob Ondrejka aproveitou a oportunidade: 1 a 0.

O AZ respondeu rapidamente. Um ótimo lançamento de Peer Koopmeiners chegou a Ro-Zangelo Daal perto da linha de fundo. Ele manteve a bola em campo e cruzou para Meerdink. O jogador da seleção da Holanda concluiu a bela jogada.

O AZ era melhor em campo e esteve perto de assumir a liderança várias vezes. O chute de Oufkir passou rente à trave do Groningen, e Vaessen respirou aliviado quando Daal não conseguiu aproveitar a bola que ele havia perdido.

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Não houve mais gols antes do intervalo. Depois da pausa, porém, o Groningen voltou a marcar, desta vez com Brynjólfur Willumsson. O islandês recebeu passe de Ondrejka e finalizou forte, no alto.

E não parou por aí: para incredulidade da torcida em Alkmaar, o placar chegou a 3 a 1 aos 54 minutos. A bola ficou entre o goleiro De Busser e o capitão Koopmeiners, mas nenhum dos dois reagiu a tempo. Van Bergen, sim.

O AZ logo teve a chance ideal para diminuir a diferença. Marco Rente segurou Elijah Dijkstra de forma ostensiva, mas respirou aliviado quando Meerdink mandou a cobrança de pênalti para as arquibancadas.

O alívio dos visitantes, porém, durou pouco. Logo após o erro, Meerdink se redimiu ao servir Oufkir com um toque de calcanhar. O ponta-esquerda da equipe da Holanda do Norte finalizou e fez o segundo gol do AZ. O time continuou pressionando e empatou a um quarto de hora do fim, com Mateo Chávez, que concluiu uma bela jogada coletiva.

Na reta final, o AZ ainda ganhou um pênalti após Vaessen cometer falta em Oufkir, que chegava de carrinho. Vaessen recebeu cartão amarelo e continuou reclamando com o árbitro Jannick van der Laan, que lhe mostrou o segundo amarelo poucos minutos depois do primeiro. Furioso, o goleiro quis entregar suas luvas ao árbitro, mas foi contido.

O goleiro Lovro Stubljar, que fazia sua estreia, nada pôde fazer diante da cobrança de Meerdink: 4 a 3. O Groningen terminou a partida com apenas nove jogadores. Aos 100 minutos, Hans Hateboer escorregou e, em seguida, cometeu um toque de mão absolutamente tolo. Por isso, Oufkir não marcou, mas o experiente defensor, assim como Vaessen, pode ser suspenso.

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