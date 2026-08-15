O AZ deu sequência à sua excelente arrancada de temporada da forma ideal. Depois das vitórias sobre o PSV na Johan Cruijff Schaal (0 a 4) e sobre o ADO Den Haag na Eredivisie (2 a 0), neste sábado também atropelou o ainda zerado FC Utrecht (1 a 4). Peer Koopmeiners, Weslley Patati, Mexx Meerdink e Ayoub Oufkir marcaram para o AZ, que com seis pontos em dois jogos ocupa provisoriamente a liderança da Eredivisie.

Após um minuto de silêncio em homenagem à lenda do Utrecht e artilheiro histórico do clube Leo van Veen (80), falecido em julho, as equipes começaram a partida no Stadion Galgenwaard. Os torcedores da equipe da casa esperavam uma reação após a derrota por 2 a 1 na primeira rodada para o FC Groningen e viram seus jogadores pressionarem alto a defesa do AZ desde o início.

A tática agressiva do técnico Anthony Correia logo rendeu chances ao Utrecht, embora Ángel Alarcón e Yoann Cathline não tenham conseguido finalizar. O AZ cresceu no jogo com o passar do primeiro tempo e também mostrou suas credenciais com Weslley e Koopmeiners. Eles igualmente não conseguiram abrir o placar.

A reta final do primeiro tempo foi claramente do AZ, que transformou sua superioridade nos acréscimos da etapa inicial em vantagem. Koopmeiners cobrou escanteio fechado no primeiro pau, onde Dani de Wit falhou, e o goleiro Vasilis Barkas foi completamente surpreendido pela tentativa direta do jogador do AZ, que recentemente renovou seu contrato: 0 a 1.

O Utrecht voltou desligado para o segundo tempo, que começou com um cartão amarelo para Ferdinand Pohl e também com o 0 a 2. Dave Kwakman acertou primeiro uma bomba na trave, depois o ataque seguiu vivo e Kees Smit acionou Weslley. O brasileiro cortou da direita para dentro da área e bateu com categoria no canto oposto: 0 a 2.

O Utrecht estava abatido, enquanto o AZ transbordava confiança e partiu imediatamente em busca do próximo gol. E ele saiu apenas dois minutos depois do 0 a 2. Ro-Zangelo Daal tocou pela esquerda para a subida de Mateo Chávez, cujo cruzamento preciso para a segunda trave foi completado por Meerdink.

Depois de uma hora de jogo, o Utrecht conseguiu descontar praticamente do nada. Artem Stepanov venceu o duelo aéreo com Elijah Dijkstra com grande autoridade e testou para o gol, com a bola ainda quicando no chão: 1 a 3. Foi o primeiro gol sofrido pelo goleiro Jari De Busser, que chegou do Go Ahead Eagles, em atuação pelo AZ.

Apesar desse revés, o jogo nunca mais ficou realmente emocionante em Utrecht. Cinco minutos antes do fim, saiu ainda o 1 a 4. Chávez lançou Oufkir, que passou com facilidade por Neville Ogidi Nwankwo, muito mal na marcação, e viu sua finalização entrar no canto oposto. Um belo momento para o jogador de Roterdã, que assim marcou seu primeiro gol pelo AZ.