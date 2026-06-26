Ayyoub Bouaddi pode vir a ser uma das maiores contratações deste verão. A revelação marroquina da Copa do Mundo está na mira do Manchester City, segundo o especialista em mercado de transferências Matteo Moretto.

Após uma excelente temporada em seu clube, o Lille OSC, Bouaddi agora está cumprindo sua promessa também na Copa do Mundo. O meio-campista de 18 anos foi amplamente elogiado, especialmente após a partida contra o Brasil.

Grandes clubes internacionais já acompanham a evolução de Bouaddi há algum tempo, e o Manchester City decidiu agora avançar. Segundo Moretto, as negociações com o Lille, clube com o qual o jogador destro tem contrato até meados de 2029, já foram iniciadas.

O Transfermarkt estima o valor de mercado de Bouaddi em 50 milhões de euros, mas agora que sua estrela está em ascensão, esse valor está longe de ser suficiente para convencer o Lille. O The Athletic publicou esta semana que o clube do norte da França fixou seu preço de venda em 80 milhões de euros.

Há algumas semanas, o especialista em transferências Fabrizio Romano revelou que outros grandes clubes também estão de olho na contratação de Bouaddi: Paris Saint-Germain, Liverpool e Arsenal.

Todos esses clubes correm o risco de serem superados pelo Manchester City, embora os desejos e preferências do próprio Bouaddi ainda sejam desconhecidos. O Manchester City está disposto a fazer de tudo para se antecipar à concorrência.

Bouaddi está focado, no momento, na partida contra a seleção holandesa na madrugada de segunda para terça-feira (03h00). Enquanto isso, o Manchester City espera contratar, além de Bouaddi, também Elliot Anderson. Essa transferência está praticamente garantida.