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imago-sport-1084219364.jpgANP
Siep Engelen
Traduzido por

Ayoub Oufkir manda recado claro à KNVB logo após sua primeira convocação para a seleção do Marrocos

Países Baixos
Netherlands U23
Marrocos
A. Oufkir

Ayoub Oufkir decidiu definitivamente defender a seleção de Marrocos. Ele já comunicou sua escolha à federação holandesa de futebol (KNVB), que sofre, assim, um duro golpe. 

Na última Data Fifa, Oufkir ainda era titular da seleção sub-21 da Holanda, que terá de se classificar para a Eurocopa por meio dos playoffs ainda neste mês. Michael Reiziger, portanto, não poderá mais contar com ele. 

O atacante do AZ informou a KNVB sobre sua decisão definitiva por Marrocos na tarde de quarta-feira, segundo o Algemeen Dagblad.

O técnico do AZ, Leeroy Echteld, também confirmou a escolha do jogador na entrevista coletiva que antecedeu o duelo com a Juventus pela Liga Europa. "Conversamos sobre isso. Em princípio, sempre vou incentivá-lo a escolher a seleção da Holanda, porque sou daqui, mas a decisão é dele. Ayoub vai para Marrocos." 

Mais cedo, na quarta-feira, havia sido divulgada a convocação de Oufkir para a seleção de Marrocos. O atacante de 20 anos integra pela primeira vez a lista do técnico Mohamed Ouahbi. 

Marrocos recebe o Níger na sexta-feira, 13 de novembro, em Casablanca. Na terça-feira, 17 de novembro, as seleções voltam a se enfrentar, desta vez em Rabat. Os confrontos correspondem à terceira e à quarta rodadas das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

A equipe de Ouahbi chega aos dois jogos na liderança do Grupo A, com seis pontos em duas partidas. Para Oufkir, os confrontos oferecem a oportunidade de disputar seus primeiros minutos pela seleção principal de Marrocos.

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