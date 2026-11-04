Ayoub Oufkir manda recado claro à KNVB logo após sua primeira convocação para a seleção de Marrocos

Ayoub Oufkir decidiu definitivamente defender a seleção de Marrocos. Ele já comunicou sua escolha à KNVB, que sofre um duro golpe com a decisão.

Na última janela de jogos de seleções, Oufkir ainda era titular da seleção sub-21 da Holanda, que terá de garantir sua vaga na Eurocopa por meio dos playoffs ainda neste mês. Michael Reiziger, portanto, não poderá mais contar com ele.

O atacante do AZ informou à KNVB na tarde de quarta-feira sua decisão definitiva de defender Marrocos, segundo o Algemeen Dagblad.

O técnico do AZ, Leeroy Echteld, também confirmou a escolha do jogador em entrevista coletiva antes do duelo com a Juventus pela Liga Europa. "Conversamos sobre isso. A princípio, sempre vou incentivá-lo a escolher a Holanda, porque sou daqui, mas a decisão é dele. Ayoub vai para Marrocos."

Mais cedo, na quarta-feira, foi divulgada a convocação de Oufkir para a seleção de Marrocos. O atacante de 20 anos integra pela primeira vez a lista do técnico Mohamed Ouahbi.

Marrocos recebe o Níger na sexta-feira, 13 de novembro, em Casablanca. Na terça-feira, 17 de novembro, as seleções voltam a se enfrentar, desta vez em Rabat. Os confrontos são válidos pela terceira e pela quarta rodadas das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

A equipe de Ouahbi inicia os dois jogos na liderança do grupo A, com seis pontos em duas partidas. Para Oufkir, os duelos oferecem a oportunidade de disputar seus primeiros minutos pela seleção principal de Marrocos.