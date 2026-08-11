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Ayoub Bouaddi é o motivo? Manchester City recusa segunda investida do Barcelona por Rodri

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O passo do Barcelona é insuficiente: grande revés na negociação por Rodri

Uma reportagem revelou, nesta terça-feira, um novo desdobramento na busca do Barcelona pela contratação do astro do Manchester City, Rodri, durante a atual janela de transferências de verão.

Reportagens divulgadas nas últimas horas afirmaram que o Barcelona apresentou uma proposta no valor de 50 milhões de euros, mas ela foi recusada pelo clube inglês.

Já o jornal "Sport" garantiu que o Barça está disposto a gastar 60 milhões de euros pelo melhor jogador da Copa do Mundo de 2026.

E esse valor ainda não é suficiente. Apesar de sua boa relação com o Barcelona, o Manchester City não está disposto a abrir mão do vencedor da Bola de Ouro de 2024, um de seus principais jogadores, por uma quantia irrisória.

Ainda assim, o "Marca" apontou nesta terça-feira que o acordo entre os dois gigantes europeus ainda está distante. Na verdade, o Manchester City fixou o preço de seu jogador de 30 anos em 70 milhões de euros, e essa quantia é, no mínimo, necessária para convencer o City a se desfazer dele, especialmente porque eles terão de investir cifras enormes para substituí-lo.

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O marroquino Ayoub Bouaddi (Lyon), cuja transferência ultrapassará os 100 milhões de euros (130 milhões de euros segundo o jornal As), e Enzo Fernández (Chelsea) estão entre os jogadores que o City busca, e por isso insiste em obter uma quantia elevada com a venda de Rodri, mas o clube catalão não pretende pagar o valor exigido pelo clube inglês.

Mas o clube catalão não pretende pagar o valor exigido pelo clube inglês. Está previsto para breve um encontro entre Hugo Viana e Deco, diretores esportivos do Manchester City e do Barcelona.

 E o Blaugrana, que esperava contar com o retorno de Rodri na quarta-feira para retomar os treinamentos, pode ter de esperar.

 Espera-se que o meio-campista chegue a Manchester para retomar os treinamentos, a menos que o Barcelona consiga reduzir seu preço e vencer a disputa nas próximas horas.

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