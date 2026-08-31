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Sam Vreeswijk

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Ayase Ueda se despede emocionado do Feyenoord: "Obrigado por tudo, foi maravilhoso"

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A. Ueda

Ayase Ueda deixa o Feyenoord oficialmente para acertar com o Lille OSC. O anúncio foi feito pelo clube de Roterdã na noite de segunda-feira por meio dos canais oficiais. Na França, o japonês assinou contrato até meados de 2030.

“Significa muito para mim deixar o Feyenoord depois de todos os belos momentos que vivi aqui com todos”, disse Ueda ao site do clube de Roterdã. “Só posso expressar minha gratidão.”

“Pela fé e confiança que os torcedores e as pessoas do clube sempre depositaram em mim. E por tudo o que pude mostrar na temporada passada. Fico feliz por ter conseguido encerrar isso com o título de artilheiro no Feyenoord e por ainda ter podido sentir no último domingo, mais uma vez, como é marcar no De Kuip.”

“É inesquecível o que os anos neste clube me proporcionaram. Espero que um dia nos encontremos novamente e que eu possa ouvir mais uma vez a música que os torcedores sempre cantavam para mim. Obrigado por tudo, foi lindo.”

O Feyenoord contratou Ueda em 2023, vindo do Cercle Brugge. Desde então, o atacante disputou 112 partidas oficiais pelo clube, nas quais marcou 43 gols e deu 7 assistências.

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Na temporada passada, ele terminou como artilheiro da Eredivisie VriendenLoterij, com 25 gols. Na tarde de domingo, ele ainda entrou em campo no De Kuip contra o ADO Den Haag. Ueda balançou as redes e ajudou o Feyenoord, com seu gol, a conquistar um empate por 2 a 2.

Enquanto o De Telegraaf havia informado anteriormente uma taxa de transferência de no mínimo 20 milhões de euros, segundo, entre outros, a Voetbal International, Fabrizio Romano e o L’Équipe, esse valor é bem menor. As três fontes citadas por último falam em 15 milhões de euros.

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