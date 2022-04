Ayacucho x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Sul-Americana 2022

O São Paulo enfrenta o Ayacucho nesta quinta-feira (7), no Estádio Garcilaso, a partir das 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ayacucho x São Paulo DATA Quinta-feira, 7 de abril de 2022 LOCAL Estádio Garcilaso - Cusco, Peru HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, vai transmitir o jogo desta quinta-feira, no Peru. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois da dura derrota para o Palmeiras por 4 a 0 na final do Paulistão, o São Paulo volta as atenções para a estreia da Copa Sul-Americana na altitude.

A cidade fica cerca de 3.300 metros acima do nível do mar, e o Tricolor chegará à Cusco apenas horas antes do jogo.

Como o técnico Rogério Ceni está preocupado com o desgaste físico causado pela viagem, o São Paulo não utilizará os titulares nesta quinta. Assim, os jogadores que atuaram por menos tempo nos últimos jogos (como Nikão, Rigoni e Patrick), são aguardados em campo.

Além do Ayacucho, o grupo do Tricolor na Sul-Americana tem o Jorge Wilstermann, da Bolívia, e o Everton, do Chile. Só o melhor de cada grupo avança às oitavas de final.

Mais artigos abaixo

⚽️ Nossos inscritos para a disputa da @SudamericanaBR, que começa essa semana para o Tricolor.



🔜 Ayacucho-PER 🆚 São Paulo, quinta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Garcilaso, em Cusco (🇵🇪), com transmissão da Conmebol TV.#GrandeConquista#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/vyjpF4OyRN — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 5, 2022

Ayacucho x São Paulo pode ser adiado?

Depois da indefinição com o jogo entre Sporting Cristal x Flamengo, pelo menos até o momento, o confronto entre Ayacucho x São Paulo não corre riscos de ser adiado por conta do decreto de toque de recolher do Governo do Peru. As restrições, causadas por protestos populares, se limitam a Lima.

No entanto a delegação do São Paulo teve que alterar os planos após não permitirem a chegada da equipe na noite desta terça. Assim, o time tem viagem agendada para esta quarta (06), em voo fretado.

Jogos do São Paulo na Copa Sul-Americana 2022

Ayacucho x São Paulo - 7 de abril, às 21h30 (de Brasília)

São Paulo x Everton-CHI - 14 de abril, 19h15 (de Brasília)

Jorge Wilstermann x São Paulo - 28 de abril, às 19h15 (de Brasília)

Everton-CHI x São Paulo - 5 de maio, às 19h15 (de Brasília)

São Paulo x Jorge Wilstermann - 19 de maio, às 21h30 (de Brasília)

São Paulo x Ayacucho - 25 de maio, às 19h15 (de Brasília)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 3 x 1 Palmeiras Paulistão 31 de março de 2022 Palmeiras 4 x 0 São Paulo Paulistão 3 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Athletico-PR Brasileirão 10 de abril de 2022 18h (de Brasília) São Paulo x Everton Copa Sul-Americana 14 de abril de 2022 19h15 (de Brasília)

AYACUCHO

JOGO CAMPEONATO DATA Deporiva Tarma 0 x 0 Ayacucho Copa Movistar 20 de março de 2022 Ayacucho 3 x 2 Cajamarca Copa Movistar 1 de abril de 2022

Próximas partidas