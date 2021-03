Ayacucho x Grêmio: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Tricolor entra em campo para garantir a sua classificação nesta terça-feira (16); veja como acompanhar na TV e na internet

Após golear no primeiro encontro, o Grêmio visita o Ayacucho nesta terça-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no estádio Olímpico Atahualpa, pelo jogo de volta da segunda fase preliminar da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo no SBT, na TV aberta, e na Conmebol TV, no serviço de pay-per-view. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ayacucho x Grêmio DATA Terça-feira, 16 de março de 2021 LOCAL Estádio Olímpico Atahualpa - PER HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Grêmio está perto de avançar à próxima fase da Libertadores (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O SBT (na TV aberta), e a Conmebol TV, no serviço de pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de vencer o duelo de ida por 6 a 1, o Grêmio entra em campo com larga vantagem e com seu time reserva, já que o técnico Renato Gaúcho deu folga para 12 jogadores.

Em entrevista coletiva, o atacante Ferreira pediu atenção ao elenco gaúcho.

A nossa delegação está realizando o último treinamento antes da partida de amanhã, no CAR de Pomasqui, centro de treinamento da LDU.



📸: Lucas Uebel / Grêmio FBPA



🇪🇪🏆🏆🏆 #AYAxGRE #Libertadores #EstáNoNossoDNA🧬 pic.twitter.com/CQcVIFqSEA — Grêmio FBPA (@Gremio) March 15, 2021

"Por termos conseguido esta vantagem, se entramos desligados, achando que o jogo está ganho, que estamos classificados, podemos cometer erros e ceder a derrota. Se estivermos concentrados, não terá surpresa", disse.

Confirmada a vaga, o Grêmio irá enfrentar quem passar do confronto entre Unión Española e Independiente Del Valle.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Cortez; Lucas Araújo, Darlan, Guilherme Azevedo, Thaciano e Ferreira; Ricardinho.

Provável escalação do Ayacucho: Ítalo Espinoza; Aldair Salazar, Carlos Beltrán, Minzum Quina e Jesús Mendieta; Guillermo Firpo, Leandro Sosa e Pablo Lavandeira; Robert Ardiles, Carlos Olascuaga e Othiel Arce.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Esportivo 0 x 2 Grêmio Gaúcho 13 de março de 2021 Grêmio 6 x 1 Ayacucho Libertadores 10 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Aimoré Gaúcho 19 de março de 2021 20h (de Brasília) São José x Grêmio Gaúcho 22 de março de 2021 20h (de Brasília)

AYACUCHO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 6 x 1 Ayacucho Libertadores 10 de março de 2021