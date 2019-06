Fim do susto: avô de lateral do Palmeiras é encontrado em São Paulo

Parente de Victor Luís ficou desaparecido por mais de 24 horas

O susto para a família do lateral esquerdo Victor Luís chegou ao fim. O avô do atleta, que estava desaparecido há mais de 24 horas, foi encontrado na Rodoviária do Tietê, em . Anízio Ferreira Telez passa bem.

O jogador publicou um vídeo no Instagram em que explica que o idoso está "um pouquinho abatido e sujo", mas não disse o motivo do desaparecimento.

Victor Luís ainda agradeceu a ajuda e o apoio que recebeu. O publicou nas redes sociais imagens do avô do lateral para que torcedores colaborassem nas buscas, e os rivais , e São Paulo repostaram a mensagem para que pudesse chegar a mais pessoas.

"Quero agradecer a todos os veículos de imprensa, a todos os times, sem exceção e rivalidade. Quero agradecer de coração mesmo pela força que vocês deram. Pelas mensagens de apoio e pelas pessoas que ajudaram na busca. Acredito ainda mais na humanidade, o quão forte somos juntos, que possamos ajudar o próximo", disse o jogador.