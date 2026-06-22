"Avisos alarmantes"... Crise grave ameaça o confronto entre Noruega e Senegal na Copa do Mundo

A partida entre Noruega e Senegal, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, marcada para a madrugada de amanhã, terça-feira, enfrenta uma grave crise.

O jornal “Marca” informou hoje, segunda-feira, que as condições climáticas ameaçam a realização da partida, o que foi confirmado nas últimas horas.

O jornal explicou que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) está ciente dos alertas meteorológicos sobre a possibilidade de ocorrência de raios.

As contas oficiais da Administração de Emergências da cidade de Nova York publicaram, nas redes sociais, alertas sobre as condições meteorológicas durante a partida.

O boletim meteorológico foi o seguinte:

Chove a partir das 10h da manhã de hoje e continua até a noite. Há 85% de chance de chuva em toda a cidade.

Esperem chuvas fracas até o meio-dia, com formação de tempestades isoladas nas regiões do norte da cidade.

A previsão indica tempestades isoladas que se estenderão pela região metropolitana por volta das 14h até as 19h. A atividade mais intensa ocorrerá entre as 19h e as 22h, quando é provável que ocorram tempestades com trovoadas, algumas das quais podem ser intensas.

A quantidade de chuva pode chegar a 1,25 a 2 polegadas, com possibilidade de atingir 2,75 polegadas em determinadas áreas locais.

Podem ocorrer chuvas intensas com taxas superiores a 1,5 polegada por hora por curtos períodos, o que aumenta o risco de enchentes repentinas.

Os ventos sopram do sul-sudeste a uma velocidade de 10 a 15 milhas por hora, com rajadas de até 30 milhas por hora nesta tarde. Rajadas curtas de 40 a 50 milhas por hora são possíveis nas tempestades mais fortes, e as temperaturas permanecem amenas.







