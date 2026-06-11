Aviso para Messi e seus companheiros... Vitória esmagadora da Argélia no jogo de preparação para a Copa do Mundo

A seleção da Argélia conquistou uma vitória esmagadora por 4 a 0 sobre a Bolívia, na madrugada desta quinta-feira, no último amistoso dos Guerreiros do Deserto antes do início da Copa do Mundo de 2026.

A Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, começa hoje, sabendo-se que a Argélia está no Grupo 10, ao lado das seleções da Jordânia, Argentina e Áustria.

A seleção da Argélia inicia sua campanha na Copa do Mundo enfrentando os companheiros de Lionel Messi na madrugada da próxima quarta-feira, depois enfrenta seu vizinho jordaniano, antes de encerrar a fase de grupos contra a Áustria.

A seleção argelina dominou a maior parte do jogo, conquistando uma vitória esmagadora, com a qual o técnico Vladimir Petković se certificou da preparação de seus jogadores antes do início do torneio mundial.

O primeiro gol saiu aos 45 minutos do primeiro tempo, marcado por Aïssa Mandi. No início do segundo tempo, Petković renovou completamente o time, colocando em campo 11 jogadores novos.

A seleção da Argélia dominou claramente o segundo tempo e marcou três gols em apenas cinco minutos.

Amine Gouiri marcou dois gols para os Guerreiros do Deserto aos 57 e 59 minutos, antes de Anis Hadj Moussa fechar o placar aos 61 minutos.

Vale lembrar que a seleção da Argélia também venceu seu último amistoso contra a Holanda com um único gol marcado por Haj Moussa, entrando na Copa do Mundo com o moral em alta.