Aviso claro: lenda do United alerta que o City pode destruir a temporada do Chelsea pela segunda vez

Paul Scholes, ídolo do Manchester United, disparou um alerta direto ao Chelsea, ao considerar que a venda de seu astro argentino Enzo Fernández para o Manchester City pode acabar com as esperanças da equipe de disputar o título da Premier League.

O Manchester City concluiu a contratação de Fernández por 125 milhões de libras esterlinas no último dia da janela de transferências.

O jogador de 25 anos ficou de fora das duas primeiras partidas do Chelsea na Premier League nesta temporada, e pode fazer sua estreia com a camisa do Manchester City no confronto contra o Coventry City, no próximo sábado.

Perda pesada

Scholes admitiu que não era um dos maiores fãs de Fernández quando ele chegou à Inglaterra, mas que agora passou a vê-lo como um jogador excelente, afirmando que sua saída representa uma grande perda para o Chelsea.

Scholes disse no podcast "The Good, The Bad and The Football": "Não acho que ele estivesse infeliz no Chelsea, mas o Manchester City mudou o pensamento dele".

E acrescentou: "Se o Chelsea quer vencer a Premier League, algo que, aliás, nem acredito que seja capaz de conquistar, então não pode permitir a venda de Enzo Fernández".

E prosseguiu: "Eles escalaram Malo Gusto no meio-campo recentemente, e isso não será suficiente. Reece James também começou algumas partidas no meio de campo, e isso também não será suficiente".

E continuou: "Eu não era um dos maiores fãs de Enzo quando ele chegou, mas ele foi se impondo com o tempo, e agora se tornou um jogador excelente. Será uma ótima adição para o Manchester City, mas o Chelsea não pode permitir a conclusão do negócio, porque o City é um concorrente direto", segundo o que noticiou o site Metro.

"Destruíram a temporada dele"

Scholes apontou que o Manchester City já havia desferido um golpe no Chelsea ao roubar seu treinador Enzo Maresca, dizendo: "O City já constrangeu o Chelsea na história do treinador, pois é evidente que conversaram com ele sobre assumir o cargo durante o verão".

E acrescentou: "Isso já destruiu a temporada (passada) do Chelsea, porque a equipe estava apresentando ótimos níveis naquele momento e caminhando muito bem".

O ex-astro do Manchester United encerrou seu alerta dizendo: "A transferência de Enzo Fernández para o Manchester City pode destruir a temporada do Chelsea mais uma vez".

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