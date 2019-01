Avião que levava jogador argentino ao seu novo clube desaparece na Europa

Emiliano Sala viajava de Nantes para o País de Galês na última segunda-feira (21)

Em Cardiff teme-se o pior. Emiliano Sala, jogador contratado pela equipe da Premier League, devia ter chegado na última segunda-feira (21) à noite à cidade, mas o avião privado que transportava o argentino a partir de Nantes desapareceu enquanto sobrevoava o Canal da Mancha.

O presidente do clube inglês não escondeu a preocupação: "Estamos muito preocupados. Soubemos que um avião pequeno deixou de fazer contato com a torre de controle ontem à noite (segunda), quando sobrevoava o canal da Mancha", disse Mehmet Dalman.

"Estamos à espera de confirmação antes de podermos dizer seja o que for. Estamos muito preocupados com a segurança de Emiliano Sala.", completou.

No sábado (19), foi oficializada a transferência do atacante do Nantes para o Cardiff City.

Seu último post no Instagram é uma foto com os ex-companheiros com a legenda: "A última. Tchau".