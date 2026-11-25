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O Besiktas enfrentou uma viagem assustadora à Geórgia para o duelo com o Hapoel Beer-Sheva pela Liga Europa: o avião do time foi atingido várias vezes por raios durante o voo. A aeronave não conseguiu pousar em Batumi por causa do mau tempo e foi desviada para o Aeroporto de Rize-Artvin, na Turquia. Agora, o elenco terá de completar o último trecho da viagem por estrada.

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Raios atingem avião do time

O avião particular do Besiktas deixou o Aeroporto Sabiha Gokcen, em Istambul, por volta do meio-dia, mas sobrevoou em círculos o espaço aéreo da Geórgia antes de ser desviado, porque as condições em Batumi não permitiam o pouso. Segundo o Haber 7, dirigentes do clube disseram ao canal TRT Spor que o avião foi atingido várias vezes por raios e que o elenco enfrentou forte turbulência.

Após o pouso em Rize, os dirigentes afirmaram: “Foi o voo mais tenso que já fizemos na vida.” Os movimentos da aeronave no ar rapidamente viralizaram nas redes sociais, com cerca de 3 mil pessoas acompanhando o voo em tempo real.

Elenco completará viagem por estrada

O Besiktas confirmou o desvio em um comunicado nas redes sociais: “O avião que transportava nosso elenco para Batumi, na Geórgia, para a partida da Liga Europa da UEFA contra o Hapoel Beer-Sheva, pousou em Rize devido às condições climáticas adversas em Batumi. Nosso elenco seguirá para Batumi por estrada.”

O imprevisto também obrigou o clube a cancelar a entrevista coletiva pré-jogo do técnico Vincenzo Italiano, marcada para Batumi na véspera da partida, já que o elenco ainda precisava viajar de Rize por estrada.

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Time de Italiano fica sem vantagem de jogar em casa

O mando da partida é do Besiktas, mas o jogo será realizado na Geórgia porque clubes israelenses não podem disputar partidas na Turquia. A UEFA tem transferido regularmente esses confrontos para estádios neutros devido a preocupações com a segurança e tensões diplomáticas. Com isso, o Besiktas não poderá contar com a vantagem de jogar em casa, no Estádio Tupras, e precisou viajar para Batumi, na costa do Mar Negro.

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