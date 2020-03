Avenida Corinthians: onde fica? Como surgiu? A Arena vai mudar de endereço?

Lei de autoria do vereador Toninho Paiva prevê mudança de nome de ruas próximas a Arena

Arena Corinthians mudando de endereço? Não exatamente. Segundo projeto de lei do vereador Toninho Paiva (PL), assinado pelo prefeito Bruno Covas (PSDB), uma das ruas do entorno do estádio terá seu nome mudado para "Avenida ".

O trajeto da nova avenida corresponde ao setor da Radial Leste entre a Rua Doutor Luís Aires e a Rua Tommazo Ferreira, justamente na parte da via que faz "fronteira" com o estádio do . Confira na foto:

Mais artigos abaixo

Mais times

Assim, como podemos ver, mesmo que uma das ruas do entorno do estádio tenha tido seu nome mudado, o endereço do mesmo não mudará: continuará sendo na Avenida Miguel Ignácio Curi, 111.

No entanto, um dos acessos mais fáceis a Arena mudou de endereço: o metrô Artur Alvim, antes localizado na rua Luís Aires, deverá se localizar no começo da Avenida Corinthians agora, perto do parque que carrega o mesmo nome da estação.