Avanço na crise dos vistos... Washington abre as portas para autoridades iranianas com o início da Copa do Mundo

Após uma semana de tensão diplomática que ameaçou impedir a participação da delegação administrativa do Irã na Copa do Mundo, a Federação Iraniana de Futebol anunciou ter recebido autorização dos Estados Unidos para conceder vistos de entrada aos seus dirigentes, em uma medida que pode pôr fim a uma das crises mais delicadas antes do início da Copa do Mundo de 2026.

Mehdi Mohammad Nabi, vice-presidente da Federação e diretor da seleção nacional, disse em declarações à agência oficial “IRNA” que as autoridades americanas informaram oficialmente Teerã de que os 15 responsáveis cujos vistos haviam sido recusados anteriormente poderiam se dirigir ao consulado americano na cidade mexicana de Tijuana para apresentar novos pedidos.

Washington havia concordado anteriormente em conceder vistos a todos os jogadores da seleção iraniana, mas recusou a entrada de 15 dirigentes e administradores, entre os quais o próprio Mohammad Nabi, o que provocou a ira da Federação Iraniana, que considerou a decisão uma “interferência política” no torneio organizado pelos Estados Unidos em parceria com o México e o Canadá, no período de 11 de junho a 19 de julho, e com a participação de 48 seleções pela primeira vez na história.

Mohammad Nabi acrescentou: “Fomos informados hoje de que algumas pessoas da lista dos 15 podem apresentar um pedido em Tijuana. Os nomes ainda não foram divulgados, mas acredito que seja provável resolver a situação de mais da metade deles, pois são os pilares fundamentais da seleção nacional. Esperamos que essa questão termine bem para os poucos que restam”.

Essa abertura ocorre 72 horas antes da primeira partida do Irã na Copa do Mundo, quando a “Tim Melli” estreia contra a Nova Zelândia em Los Angeles, no Grupo G, que também inclui Bélgica e Egito, e cujos jogos serão todos disputados em solo americano.

O vice-presidente da Federação revelou que houve reuniões maratonianas com a FIFA que duraram 7 horas em Los Angeles ontem, e disse: “Realizamos uma reunião pela manhã e outra à noite com os responsáveis da FIFA. O que nos disseram é que a seleção deve estar no local da partida um dia antes, ou seja, em 14 de junho”.

E continuou: “Informamos a eles que preferimos chegar um dia antes, pois não conseguiremos cumprir o prazo anterior. A data definitiva ainda não foi definida entre 13 e 14 de junho, mas é provável que enviemos a seleção no sábado para que esteja nos Estados Unidos pelo menos dois dias antes da partida; se isso não for possível, a viagem será no domingo”.

A questão dos vistos é um teste inicial à capacidade da FIFA de impor o princípio da “neutralidade do futebol”, após uma crise semelhante que resultou na expulsão do árbitro somali Omar Artan do aeroporto de Miami na semana passada.