Avanço iminente: o Feyenoord está mais perto de contratar o goleiro titular almejado

A revista alemã Kicker informa que uma transferência de Tjark Ernst para o Feyenoord está se concretizando. Segundo a publicação, o clube de Roterdã vem avançando cada vez mais nas negociações.

A “Kicker” afirma que o Feyenoord está perto de contratar o goleiro berlinense.

No entanto, o goleiro de 23 anos não é alvo apenas do interesse do clube de Roterdã.

O Celtic, o Borussia Mönchengladbach e o VfL Wolfsburg também estariam interessados em incorporar Ernst ao seu elenco.

O Wolfsburg teria estado perto de um acordo com Ernst, mas, devido ao rebaixamento para a 2. Bundesliga, a transferência parece ter sido cancelada.

Por isso, o clube da Volkswagen, conforme noticiado anteriormente, está avaliando a possibilidade de contratar o goleiro do Feyenoord, Timon Wellenreuther, do clube do estádio.

De qualquer forma, o Feyenoord parece estar um passo mais perto de receber um novo goleiro. Segundo informações, Ernst é o principal candidato à vaga de goleiro titular. E parece estar interessado em uma aventura no Feyenoord, principalmente porque a Liga dos Campeões é uma atração.