Avanço à vista: o Feyenoord conta com duas contratações milionárias

O Feyenoord conta com a chegada de Charles Vanhoutte e Nacho Ferri, segundo noticiou o FR12 na manhã de sábado. O diretor técnico Devy Rigaux espera chegar a um acordo em breve tanto com o OGC Nice quanto com o KVC Westerlo.

Com isso, Rigaux traria seu segundo e terceiro reforço para o De Kuip. O belga assumiu sua difícil missão no Feyenoord em 1º de junho e já deu as boas-vindas recentemente ao grande talento Ilian Hadidi (17), do Standard de Liège.

Vanhoutte é um belga de 27 anos do Nice, que deve garantir equilíbrio e liderança no meio-campo. Ele tem uma única convocação para a seleção, mas não foi convocado para a Copa do Mundo neste verão.

Ferri, de 21 anos, joga no ataque do Westerlo. Assim como Vanhoutte, ele está ansioso para se transferir para o Feyenoord.

Ambos os jogadores têm contrato com seus clubes atuais até meados de 2029. De acordo com o Transfermarkt, Vanhoutte vale 7 milhões de euros, enquanto Ferri está avaliado em 6 milhões de euros.

Saídas

O Feyenoord também já se despediu definitivamente de alguns jogadores. Jeyland Mitchell dá continuidade à sua carreira no Sturm Graz, enquanto Steven Benda, Gernot Trauner e Raheem Sterling ainda estão em busca de um novo desafio. Malcolm Jeng retorna ao Stade Reims.

Além disso, o clube de Roterdã vai emprestar Lucas Gardenier e Ayoub Ouarghi ao FC Dordrecht. Seung-gyun Bae pode se juntar a eles novamente.