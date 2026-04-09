Avaliações dos jogadores do Nottingham Forest contra o FC Porto: Murillo e Ortega brilham enquanto os azarões arrancam um empate em Portugal

O Nottingham Forest deu uma aula de resiliência no Estádio do Dragão, resistindo a uma enorme pressão tática para sair com um empate em 1 a 1. A partida foi marcada pela capacidade do Forest de manter seu compacto bloco 3-4-2-1 contra um Porto que dominou a posse de bola (52%) e criou oportunidades significativamente melhores. Embora o gol inicial do Porto sugerisse uma longa noite para o time inglês, um bizarro gol contra de Martim Fernandes aos 13 minutos proporcionou a tábua de salvação que os jogadores de Vítor Pereira se recusaram a abrir mão.

O segundo tempo foi marcado principalmente por intervenções desesperadas e disciplina estrutural. O Porto terminou a partida com uma média de gols esperados (xG) de 1,92, em comparação com os míseros 0,26 do Forest, uma estatística que destaca o quanto os visitantes confiaram em sua linha defensiva e no goleiro. Com 31 rebatidas e 13 interceptações registradas, o Forest demonstrou a maturidade tática necessária para sobreviver no continente, frustrando os gigantes portugueses até o apito final.

Goleiro e defesa

Stefan Ortega - 8/10

O destaque dos visitantes. Ortega foi a principal razão pela qual o Forest manteve o empate, fazendo 7 defesas vitais enquanto o Porto bombardeava sua baliza com 8 chutes a gol. Seu domínio nas bolas altas foi impecável, proporcionando uma sensação de tranquilidade à zaga de três que frequentemente era pressionada pelas jogadas pelas laterais do Porto.

Murillo - 7/10

Presença autoritária no centro da defesa nos primeiros 45 minutos. Ele liderou a equipe em duelos aéreos vencidos antes de ser substituído no intervalo. Sua capacidade de sair da linha e interceptar jogadas foi crucial para sufocar as transições iniciais, embora sua saída tenha forçado uma reorganização na segunda etapa.

Morato - 7/10

Com a missão de neutralizar a ameaça física da linha de ataque do Porto, Morato destacou-se pelo seu posicionamento. Ele contribuiu significativamente para as 31 defesas da equipe, sendo frequentemente o responsável por afastar de cabeça cruzamentos perigosos que cruzavam a pequena área.

Zach Abbott - 6/10

O jovem enfrentou uma curva de aprendizado íngreme contra um adversário de alto calibre. Embora tenha sido ocasionalmente surpreendido pelos movimentos de Wendel Gomes, sua velocidade de recuperação foi essencial. Ele manteve a disciplina dentro do bloco baixo e não deixou a cabeça cair após a pressão inicial do Porto.

Meio-campo

Dilane Bakwa - 5/10

Uma noite abaixo do esperado para o lateral, que teve dificuldades para exercer influência no contra-ataque. Ele teve dificuldade em acompanhar as investidas de Martim Fernandes e acabou sendo substituído aos 60 minutos, após não conseguir completar nenhum cruzamento com sucesso.

Ryan Yates - 7/10

Uma atuação típica de capitão no meio-campo. Yates foi a âncora tática, protegendo constantemente a zaga de três e atrapalhando o ritmo do Porto. Suas quatro faltas cometidas foram táticas e necessárias, interrompendo efetivamente o ímpeto dos anfitriões no terço final do campo.

Dan Ndoye - 6/10

Ndoye trouxe energia e dedicação, mas faltou-lhe o passe decisivo para realmente punir o Porto nos contra-ataques. Ele trabalhou incansavelmente para cobrir o campo nas transições, embora sua precisão nos passes tenha diminuído à medida que o jogo avançava e o cansaço se instalava.

Nicolas Dominguez - 6/10

O argentino trouxe a garra necessária ao lado de Yates. Ele foi eficiente na distribuição de bola, mas passou a maior parte da noite correndo atrás do próprio rabo, enquanto o Porto circulava a posse pelo meio-campo. Seu empenho, no entanto, foi inegável.

Ataque

Morgan Gibbs-White - 6/10

A criatividade do Forest foi amplamente neutralizada pelos meio-campistas recuados do Porto. Ele teve dificuldades para encontrar espaços entre as linhas e ficou restrito a apenas alguns toques no terço ofensivo antes de ser substituído por jogadores mais descansados aos 30 minutos do segundo tempo.

James McAtee - 5/10

McAtee teve dificuldades com o caráter físico da partida. Ele mostrou lampejos de qualidade técnica, mas foi frequentemente dominado pelos zagueiros do Porto. Faltou-lhe a precisão necessária para aproveitar as poucas oportunidades que teve.

Chris Wood - 5/10

Uma figura isolada durante os 46 minutos em que esteve em campo. Embora seu trabalho de retenção tenha sido útil ocasionalmente, faltou-lhe o apoio necessário para ser uma verdadeira ameaça ao gol. Sua substituição no intervalo foi uma jogada tática para introduzir mais velocidade na transição.

Reservas e técnico

Igor Jesus - 6/10

Entrou no intervalo no lugar de Wood e ofereceu uma ameaça mais móvel, mas ainda assim teve dificuldades para testar Diogo Costa no gol do Porto.

Nikola Milenkovic - 7/10

Substituiu Murillo e foi imenso no jogo aéreo nos últimos 20 minutos, garantindo que o Forest mantivesse o empate.

Omari Hutchinson - 6/10

Trouxe um impulso de energia muito necessário para a ala direita, embora sua finalização tenha continuado irregular.

Neco Williams - 6/10

Ofereceu uma cobertura defensiva melhor do que Bakwa na última meia hora.

Ibrahim Sangare - N/A

Entrou no final da partida para reforçar o meio-campo.

Vítor Pereira - 7/10

O técnico merece crédito por suas substituições oportunas. Percebendo que sua equipe estava sendo dominada, a dupla substituição no intervalo ajudou a estabilizar a estrutura defensiva e garantiu um ponto vital contra seu ex-clube.