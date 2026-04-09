Avaliações dos jogadores do Crystal Palace contra a Fiorentina: Jean-Philippe Mateta brilha enquanto as Águias implacáveis derrotam a Viola

O Crystal Palace apresentou uma de suas melhores atuações europeias até o momento, desmontando sistematicamente a defesa da Fiorentina, que teve dificuldades para lidar com o jogo vertical e a presença física das Águias. A partida tomou um rumo decisivo nos primeiros trinta minutos, quando Jean-Philippe Mateta converteu um pênalti aos 24 minutos, um gol que serviu de catalisador para uma exibição dominante. O sistema 3-4-2-1 do Palace sufocou os italianos, limitando os visitantes a uns míseros 0,51 de Expected Goals (xG), apesar de a Viola ter desfrutado de uma ligeira vantagem na posse de bola.

A intensidade não diminuiu após o intervalo, já que os jogadores de Oliver Glasner mantiveram um bloco defensivo compacto, ao mesmo tempo em que continuavam letais no contra-ataque. Tyrick Mitchell dobrou a vantagem logo após o intervalo, aproveitando a jogada de Mateta, antes de Ismaila Sarr selar a vitória nos acréscimos. Com 16 chutes no total e cinco disputas aéreas vencidas, o Palace mostrou-se claramente superior, assumindo uma posição sólida na classificação da Liga Conferência e deixando a Fiorentina abalada por um desempenho ofensivo apático.

Goleiro e defesa

Dean Henderson - 7/10

Uma noite bastante tranquila para o capitão, mas ele lidou com tudo com extrema compostura. Henderson fez duas defesas para manter o gol invicto e foi vital na fase de construção, garantindo que o Palace contornasse a pressão inicial da Fiorentina. Sua comunicação ajudou a manter uma linha defensiva que registrou 31 desarmes.

Maxence Lacroix - 8/10

O francês foi uma verdadeira muralha no centro da defesa de três. Sua velocidade na recuperação de bola foi essencial para neutralizar a ameaça de Gudmundsson, e ele desempenhou um papel fundamental nas 11 interceptações da equipe. A capacidade de Lacroix de avançar para o meio-campo com a bola acrescentou uma complexidade tática que a Fiorentina não conseguiu resolver.

Justine Canvot - 7/10

Uma atuação sólida e disciplinada da jovem jogadora. Ela não complicou demais seu jogo, concentrando-se na consciência posicional e na proteção da zona central. Ela complementou bem Lacroix, cumprindo suas tarefas defensivas com o mínimo de alarde.

Chris Richards - 6/10

O mais testado da zaga de três, Richards se manteve firme na maior parte do tempo. Ele recebeu um cartão amarelo aos 76 minutos por uma falta tática, necessária para impedir um raro contra-ataque da Viola. Foi substituído logo em seguida para evitar qualquer risco de receber um segundo cartão.

Daniel Munoz - 7/10

Seu ritmo de trabalho na lateral direita foi incansável. Munoz proporcionou a amplitude que esticou o 4-3-3 da Fiorentina, forçando Gosens a assumir um papel defensivo em vez de ofensivo. Suas sobreposições foram um espinho constante no lado dos visitantes.

Tyrick Mitchell - 8/10

Mitchell foi, sem dúvida, o destaque da defesa. Ele não só se manteve disciplinado contra Harrison, como também apareceu aos 32 minutos para marcar um gol vital que colocou o Palace no controle total. Uma arrancada e finalização perfeitas do lateral.

Meio-campo

Adam Wharton - 8/10

Uma aula magistral de criação de jogadas a partir da linha defensiva. A visão de jogo de Wharton permitiu-lhe ditar o ritmo da partida, completando a maioria dos seus passes e encontrando constantemente os três atacantes. Ele foi substituído nos últimos segundos, após uma atuação que comprovou por que é o coração desta equipe.

Daichi Kamada - 8/10

A inteligência de Kamada nos espaços intermédios foi um prazer de assistir. Ele equilibrou suas responsabilidades defensivas com talento ofensivo, culminando em uma assistência precisa para o gol de Sarr aos 91 minutos. Sua flexibilidade tática permitiu ao Palace passar de um 5-4-1 sem posse de bola para um 3-4-3 em um instante.

Ataque

Evan Guessand - 6/10

Embora não tenha marcado, seus movimentos sem a bola criaram espaços significativos para Mateta explorar. Guessand trabalhou duro para pressionar a defesa da Fiorentina antes de ser substituído por Yeremy Pino aos 66 minutos, quando Glasner buscou injetar energia nova.

Ismaila Sarr - 8/10

Sarr foi uma ameaça constante com sua velocidade bruta e seu jogo direto. Ele superou Dodo em velocidade de forma consistente e, por fim, marcou o gol que sua atuação merecia nos acréscimos, finalizando com precisão após receber passe de Kamada. Uma atuação de alta qualidade técnica.

Jean-Philippe Mateta - 9/10

O indiscutível Melhor em Campo. Mateta foi imbatível, combinando força bruta com jogadas de ligação delicadas. Ele converteu seu pênalti com precisão cirúrgica aos 24 minutos e deu a assistência para Mitchell apenas oito minutos depois. O xG de 3,45 do Palace foi em grande parte resultado de seu domínio no terço final do campo.

Reservas e técnico

Yeremy Pino (66') - 6/10

Entrando em campo para tentar marcar o terceiro gol, Pino mostrou-se em grande forma e manteve a pressão sobre uma defesa italiana já cansada. Ele deu mais amplitude ao lado esquerdo durante o último quarto de hora da partida.

Jefferson Lerma (84') - N/A

Entrou no final da partida para reforçar o meio-campo e garantir o resultado.

Will Hughes (90+4') - N/A

Uma participação muito tardia para ganhar tempo.

Brennan Johnson (90+4') - N/A

Entrou nos segundos finais do tempo de acréscimo.

Oliver Glasner - 9/10

Glasner venceu a batalha tática antes mesmo de a bola rolar. Sua decisão de manter o 3-4-2-1 neutralizou completamente o 4-3-3 de Vanoli. A maneira como ele treinou este time para ser tão eficiente sem precisar da maior parte da posse de bola é uma prova de sua gestão tática de elite.