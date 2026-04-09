Avaliações dos jogadores do Aston Villa contra o Bologna: Ollie Watkins e Morgan Rogers se destacam na vitória dominante fora de casa

O Aston Villa deu uma aula de jogo de transição e resiliência defensiva para superar um obstinado Bologna na Itália. Desde o apito inicial, o plano tático de Unai Emery ficou evidente, utilizando um bloco de meio-campo compacto que frustrou os anfitriões antes de lançar contra-ataques devastadores que expuseram a linha defensiva alta do Bologna. A vitória mantém a impressionante posição do Villa na tabela da Liga Europa, consolidando ainda mais sua reputação como verdadeiros candidatos ao título.

A partida foi decidida pela capacidade do Villa de controlar as zonas centrais, com Youri Tielemans e Amadou Onana proporcionando a plataforma perfeita para que os talentos criativos de Morgan Rogers e Emiliano Buendia se destacassem. Embora o Bologna tenha tido períodos de posse de bola, faltou-lhe a precisão que Ollie Watkins proporcionou no outro lado do campo. Foi uma atuação profissional que equilibrou disciplina defensiva com talento ofensivo, deixando o time italiano sem respostas para a abordagem estruturada do Villa.

Goleiro e defesa

Emi Martinez - 8/10

O argentino foi um pilar de serenidade durante toda a noite. Embora tenha sofrido um gol, sua distribuição foi impecável, atuando como o primeiro criador de jogadas da equipe. Ele fez duas defesas cruciais no primeiro tempo contra Santiago Castro, demonstrando por que continua sendo um dos melhores goleiros do mundo sob pressão.

Matty Cash - 7/10

Uma atuação diligente do lateral-direito, que equilibrou suas tarefas defensivas com sobreposições na hora certa. Cash foi fundamental para neutralizar a ameaça de Jhon Lucumi quando este se deslocava para as laterais e forneceu a cobertura defensiva necessária durante os períodos de pressão contínua do Bologna no segundo tempo.

Ezri Konsa - 8/10

Konsa mostrou exatamente por que é um pilar desta defesa, com um posicionamento impecável. Ele registrou cinco desarmes e venceu a maioria dos duelos aéreos, raramente parecendo nervoso, mesmo quando o Bologna avançou com mais jogadores em busca do empate.

Pau Torres - 8/10

A habilidade do espanhol em romper as linhas com seus passes foi mais uma vez um elemento-chave na construção de jogadas do Villa. Torres foi o jogador mais calmo do estádio, contornando a pressão do Bologna com facilidade e dando a assistência para um dos gols com um passe preciso de longa distância que pegou a defesa dos anfitriões desprevenida.

Lucas Digne - 7/10

Digne apresentou seu habitual desempenho de alta qualidade pela ala esquerda. Embora tivesse que ser cauteloso contra a velocidade de Bernardeschi, seus cruzamentos continuaram sendo uma ameaça constante e sua comunicação com Pau Torres garantiu que o Villa permanecesse compacto no lado esquerdo da defesa.

Meio-campo

Amadou Onana - 8/10

Um gigante físico no meio-campo. Onana interrompeu inúmeros ataques do Bologna, usando seu alcance e força para dominar Remo Freuler. Sua presença permitiu que os meio-campistas mais criativos tivessem liberdade para se movimentar, e sua disciplina em manter a posição foi taticamente perfeita.

Youri Tielemans - 9/10

O coração da atuação do Villa. Tielemans ditou o ritmo do jogo com uma variedade de passes curtos e longos. Seus números foram de elite, completando mais de 90% de seus passes e contribuindo significativamente para a transição defensiva. Ele é o elemento aglutinador que faz o sistema de Unai Emery funcionar.

John McGinn - 7/10

A habitual exibição cheia de energia do capitão foi fundamental no meio-campo. Embora tenha participado menos no ataque do que de costume, seu empenho nas áreas mais disputadas do campo impediu que o Bologna encontrasse seu ritmo. Sua liderança ficou evidente ao conduzir com maestria os momentos finais da partida.

Emiliano Buendia - 7/10

Atuando nos espaços livres, Buendia mostrou lampejos de brilhantismo. Sua articulação com Watkins foi produtiva e, embora não tenha marcado, sua inteligência em tirar os defensores de posição criou as brechas que os outros exploraram.

Ataque

Morgan Rogers - 9/10

Uma atuação europeia de destaque. Rogers foi praticamente imparável nas transições, avançando contra o coração da defesa do Bologna com força e técnica. Ele marcou um gol e deu uma assistência, provando ser o principal catalisador do sucesso ofensivo do Villa ao tomar consistentemente as decisões certas em momentos de alta pressão.

Ollie Watkins - 9/10

A performance definitiva de um atacante moderno. Watkins liderou o ataque sozinho durante grande parte do jogo, esticando a defesa adversária e sendo preciso quando as oportunidades surgiram. Seu gol foi uma aula de movimento e finalização, confirmando ainda mais seu status como um dos atacantes mais perigosos da Europa.

Reservas e técnico

Unai Emery - 9/10

Taticamente, o técnico acertou em tudo. Da escolha de Buendia ao momento certo das substituições, Emery superou Vincenzo Italiano em todas as jogadas. Sua equipe parecia bem treinada, motivada e perfeitamente preparada para os desafios específicos impostos pelo time italiano.

Substitutos - 7/10

Os jogadores que entraram em campo cumpriram suas funções com eficácia, mantendo a intensidade e garantindo que não houvesse falhas de concentração no final da partida. A profundidade do elenco permitiu que o Villa segurasse o resultado sem nunca dar a impressão de que poderia perder a vantagem nos últimos quinze minutos.