Avaliações dos jogadores de Coreia do Sul x República Tcheca: Hwang In-beom é o herói, enquanto Patrik Schick enfrenta dificuldades

A Coreia do Sul estreou-se na Copa do Mundo com uma vitória suada por 2 a 1 sobre a República Tcheca, recuperando-se de um gol de desvantagem para garantir os três pontos no Grupo A. A cabeçada imponente de Ladislav Krejcí, após um lançamento lateral de Vladimir Coufal, parecia ter recompensado a estratégia de contra-ataque dos tchecos, mas a qualidade da Coreia acabou por prevalecer em um último quarto de hora frenético.

In-beom Hwang fez a diferença, empatando com um chute delicado antes de cruzar para o substituto Hyeon-gyu Oh completar a virada. O capitão Heung-min Son passou por uma noite frustrante diante do gol, sendo impedido por Matej Kovar em um cara a cara, mas a profundidade do banco da Coreia teve um impacto decisivo, enquanto a primeira Copa do Mundo da República Tcheca em 20 anos começou com uma derrota.

Abaixo, avaliamos todos os jogadores em campo...

República da Coreia

Goleiro e Defesa

Seung-gyu Kim (8/10)

Fez defesas cruciais em momentos decisivos, impedindo Adam Hlozek de marcar à queima-roupa e Michal Sadílek aos 94 minutos, quando a vantagem ainda era frágil por 2 a 1. Vencido apenas pelo cabeceio de Krejčí em uma jogada ensaiada, suas intervenções no final garantiram a vitória.

Han-beom Lee (7/10)

Contribuiu defensivamente na linha de três zagueiros e avançou para apoiar os ataques pela direita. Cabeceou um escanteio para fora no primeiro tempo e fez um importante desarme no final para aliviar a pressão durante os acréscimos.

Gi-hyuk Lee (6/10)

Cumpriu suas funções como zagueiro central esquerdo sem grandes incidentes até os momentos finais. Recebeu o único cartão amarelo da partida aos 96 minutos por interromper um contra-ataque tcheco, uma intervenção necessária para preservar o resultado.

Min-jae Kim (7/10)

Ancorou a defesa com sua presença física e habilidade aérea, vencendo duelos contra os atacantes tchecos. Distribuiu bem a bola de posições recuadas e assumiu a braçadeira de capitão após a substituição de Son, embora tenha sido superado no primeiro gol de Krejčí.

Meio-campo

In-beom Hwang (9/10)

Teve uma atuação decisiva na partida, com um gol e uma assistência no momento decisivo. Seu gol de empate aos 67 minutos veio após receber passe de Kang-in Lee e chutar por cima de Kovar, antes de seu cruzamento pela direita dar assistência para Oh marcar o gol da vitória.

Seung-ho Paik (7/10)

Proporcionou a base no meio-campo mais recuado que permitiu aos criadores da Coreia se destacarem, contribuindo para os 62% de posse de bola da equipe. Deu o passe decisivo para encontrar In-beom Hwang em espaço aberto antes da jogada que resultou no gol da vitória.

Jae-sung Lee (7/10)

Atuou com eficácia como camisa dez na primeira hora, dando o passe decisivo para lançar Son em uma chance de um contra um. Teve um rebote defendido por Kovar antes de ser substituído por Hee-chan Hwang aos 62'.

Tae-seok Lee (7/10)

Deu amplitude pela lateral esquerda e marcou os contra-ataques tchecos pelo seu flanco. Fez cruzamentos e combinou com os meio-campistas, mas criou menos oportunidades claras do que o produtivo lado direito antes de ser substituído aos 69 minutos.

Kang-in Lee (8/10)

Principal força criativa da Coreia, dando a assistência primorosa para o gol de empate de In-beom Hwang entre os zagueiros. Obrigou Kovar a fazer uma defesa espetacular com um chute forte aos 14 minutos e atraiu a atenção constante de Krejčí durante toda a partida.

Young-woo Seol (7/10)

Demonstrou energia e amplitude pela ala direita, combinando-se com eficácia com Kang-in Lee durante toda a partida. Suas recuperações defensivas e cruzamentos criaram momentos de perigo, enquanto a Coreia dominava territorialmente por longos períodos.

Ataque

Heung-min Son (6/10)

Liderou o ataque, mas passou por uma noite frustrante, apesar das múltiplas oportunidades. Teve um chute bloqueado por Hranac, chutou por cima do gol e foi impedido por Kovar em um cara a cara aos 56'. Recuou para criar jogadas para os companheiros, mas não conseguiu encontrar o toque final.

Reservas e técnico

Hee-chan Hwang (6/10)

Substituiu Jae-sung Lee aos 62', após o primeiro gol da República Tcheca, e trouxe frescor ao ataque. Fez jogadas para abrir a defesa durante a fase de recuperação, sem registrar uma contribuição individual significativa.

Hyeon-gyu Oh (8/10)

Fez uma entrada decisiva, marcando o gol da vitória aos 80 minutos, apenas onze minutos após substituir Son. Antecipou o cruzamento de In-beom Hwang e chegou antes de Hranac para, com calma, finalizar com o pé esquerdo, passando por Kovar.

Ji-sung Eom (6/10)

Entrou aos 69' no lugar de Tae-seok Lee e contribuiu para a organização defensiva da Coreia, protegendo a vantagem. Teve participação limitada no ataque, já que a equipe priorizou a gestão do jogo nos minutos finais.

Jin-gyu Kim (6/10)

Entrou aos 84' para ajudar a garantir a vitória, substituindo o artilheiro In-beom Hwang. Contribuiu para a gestão do tempo nos minutos finais e nos seis minutos de acréscimos, sem momentos individuais de destaque.

Jin-seob Park (6/10)

Entrou aos 84' como a quinta substituição da Coreia. Tinha a tarefa de preservar a vantagem durante a pressão final da República Tcheca, cumprindo seu breve papel sem incidentes enquanto a equipe segurava a vitória.

Myung-Bo Hong

Escolheu uma formação 3-4-2-1 com Kang-in Lee como o eixo criativo. Reagiu bem ao ficar em desvantagem com substituições decisivas — Oh e Eom entraram aos 69', e Oh marcou onze minutos depois. Orientou seus jogadores a reforçarem a defesa no final para garantir a virada.





República Tcheca

Goleiro e Defesa

Matej Kovar (7/10)

Teve uma excelente atuação individual apesar da derrota, realizando várias defesas cruciais. Defendeu um chute de longa distância de Kang-in Lee, fez uma dupla defesa aos 49 minutos e bloqueou o chute de Son em situação de um contra um. Não teve como evitar os dois gols sofridos.

Vladimír Coufal (7/10)

Deu a assistência para o primeiro gol da República Tcheca com um lançamento de lateral poderoso que encontrou Krejčí desmarcado. Seus lançamentos longos causaram problemas constantes durante toda a partida, e ele sobrepunha com eficácia pela direita para criar oportunidades de cruzamento.

Stepan Chaloupek (6/10)

Teve dificuldades para manter a posse de bola durante toda a partida, cometendo erros que permitiram à Coreia recuperar a bola em áreas perigosas. Posicionado à direita da zaga de três, sua distribuição inconsistente limitou a construção de jogadas da República Tcheca.

Robin Hranac (7/10)

Fez um bloqueio crucial para impedir Son no primeiro tempo, colocando o corpo na trajetória do que parecia ser um gol certo. No entanto, foi superado por Hyeon-gyu Oh na jogada do gol da vitória, não conseguindo acompanhar a corrida do substituto.

Ladislav Krejcí (7/10)

Marcou o primeiro gol com uma excelente cabeçada após um lançamento de Coufal, subindo sem marcação para mandar a bola no canto. Assumiu a responsabilidade de marcar Kang-in Lee individualmente, mas não conseguiu impedir a assistência para o gol de empate.

Jaroslav Zeleny (6/10)

Atuou como lateral-esquerdo, combinando com Provod e Sulc nos ataques pela lateral. Fez cruzamentos e contribuiu defensivamente sem erros, embora seu impacto geral tenha sido limitado em comparação com Coufal no lado oposto.

Meio-campo

Tomas Soucek (7/10)

Teve um gol de cabeça anulado por impedimento aos 77 minutos, que teria devolvido a vantagem à República Tcheca. Cobriu muito terreno em ambas as direções e deu presença aérea nas jogadas ensaiadas, embora o gol anulado tenha sido um ponto de virada.

Alexandr Sojka (6/10)

Atuou no meio-campo ao lado de Souček, mas teve impacto limitado nos momentos-chave da partida. Não conseguiu controlar a disputa no meio-campo contra os jogadores tecnicamente superiores da Coreia antes de ser substituído aos 85 minutos.

Lukas Provod (6/10)

Mostrou momentos de qualidade na posse de bola, mas perdeu a bola em áreas perigosas em algumas ocasiões. Sua criatividade foi limitada e ele foi substituído aos 64 minutos como parte da troca tripla da República Tcheca após assumir a liderança.

Ataque

Pavel Sulc (6/10)

Atuou atrás de Schick, mas teve dificuldades para causar impacto contra a organizada defesa coreana. Não conseguiu encontrar espaços entre as linhas e frequentemente perdeu a posse de bola antes de ser substituído aos 64'.

Patrik Schick (5/10)

Teve uma noite difícil como único atacante, sendo amplamente neutralizado por Min-jae Kim e pela defesa coreana. Recebeu poucos passes, não teve chutes a gol e foi substituído aos 64', quando Koubek buscou uma abordagem diferente.

Reservas e técnico

Tomas Chory (6/10)

Entrou aos 64' para servir de alvo aéreo com seu físico imponente. Fez deslocamentos de cabeça e ocupou os defensores nos duelos, mas não conseguiu converter nenhuma chance nem mudar o rumo da partida.

Adam Hlozek (6/10)

Entrou aos 64' e criou a melhor chance da República Tcheca após sua entrada, forçando Seung-gyu Kim a fazer uma defesa à queima-roupa. Mostrou disposição para correr pelas costas da defesa, mas não conseguiu marcar o gol de empate.

Michal Sadílek (6/10)

Cobrou a falta que Souček cabeceou para o gol, mas o gol foi anulado por impedimento. Teve um chute de dentro da área defendido por Kim aos 94 minutos – o substituto mais influente da República Tcheca, apesar da derrota.

Mojmír Chytil (6/10)

Entrou aos 85' como a quarta substituição da República Tcheca para a investida final. Teve pouco tempo para influenciar o jogo nos minutos finais, enquanto sua equipe buscava o empate sem criar oportunidades claras.

Miroslav Koubek

Utilizou um esquema de contra-ataque 3-4-2-1 com Krejci como capitão e Schick na frente. Sua tripla substituição aos 64', após assumir a liderança, fez com que a equipe adotasse uma postura mais recuada, mas sofreu dois gols em treze minutos. A decisão de impedimento de Soucek aos 77' foi decisiva.