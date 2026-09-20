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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Avaliação vergonhosa para o árbitro do dérbi de Madri: atuação assustadora que o levará ao congelamento

Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
Espanha

Recebe 0,25 porque escreveu o nome na folha de prova

O árbitro Ortiz Arias foi alvo de duras críticas após seu desempenho na condução do dérbi de Madri entre Atlético e Real, que terminou com a vitória dos Colchoneros por 2 a 1 na sétima rodada de La Liga.

O site "Archivo VAR", especializado em lances polêmicos de arbitragem, deu uma avaliação chocante a Ortiz Arias, de 0,25 de um total de 10 pontos.

O Archivo VAR justificou sua avaliação decepcionante afirmando: "Uma arbitragem aterrorizante de Arias, que o levará diretamente ao congelamento arbitral, após a partida do dérbi, na qual era impossível cometer mais erros do que ele cometeu".

E prosseguiu: "O árbitro madrilenho é daqueles que, em alguns jogos, se sentem acima do certo e do errado. Ele fica à sua frente com seriedade e te convence de algo que nem sequer aconteceu. O problema é que esse estilo você não pode escolher em todos os jogos, e esta partida foi um desses casos".

E destacou: "Começou isentando Paiña do cartão amarelo em duas ocasiões, em meio a risinhos e advertências aos treinadores. E depois começou seu colapso total. No início, puniu Bellingham com cartão amarelo por um pisão, quando o cartão amarelo deveria ter sido para Cuti Romero".

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E acrescentou: "O árbitro foi até a tela de revisão, ao que parece, por causa de uma confusão na identidade do jogador, apesar de o regulamento deixar claro que não é possível revisar as próprias infrações, e a coisa acabou com a mudança do cartão amarelo de Bellingham para Romero. É um lance que não merece o cartão vermelho de forma alguma".

E afirmou: "Não deu nem mesmo cartão amarelo por uma entrada forte de Kang-in Lee em Fede Valverde, que causou uma torção no tornozelo do jogador do Real Madrid diante de seus próprios olhos. E o jogador sul-coreano saiu do lance rindo".

Para completar o quadro, contentou-se em dar cartão amarelo no lance em que Huijsen segurou Giuliano Simeone dentro da área, sem qualquer possibilidade de jogar na bola. É um lance claro que exige a expulsão direta, mas o árbitro se contentou desde o início em mostrar o cartão amarelo.

O Archivo VAR concluiu seu relatório dizendo: "Recebe 0,25 porque escreveu seu nome na folha de prova".

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