Avaliação da seleção holandesa: Verbruggen se destaca apesar da série de pênaltis fracassada; quatro notas insatisfatórias

A seleção holandesa foi eliminada pelo Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo, após uma disputa de pênaltis. O Voetbalzone avalia com uma nota todos os jogadores que permaneceram em campo por pelo menos 45 minutos.

No primeiro tempo, a Holanda quase não criou perigo. Apenas Micky van de Ven conseguiu forçar Yassine Bounou a fazer uma defesa com um chute de longe. Por outro lado, o Marrocos criou algumas oportunidades; o destaque Bart Verbruggen teve que fazer duas defesas em tentativas de Achraf Hakimi e Neil El Aynaoui.

No segundo tempo, ele voltou a fazer uma defesa quando o Marrocos quase marcou diretamente de um escanteio. A melhor defesa ainda estava por vir, pois na prorrogação Verbruggen manteve a seleção holandesa na disputa de maneira verdadeiramente formidável. O goleiro defendeu com o joelho um chute de Soufiane Rahimi e estava a caminho de se tornar um herói. Na série de pênaltis, porém, Verbruggen não conseguiu se destacar: ele defendeu inicialmente o segundo pênalti de Rahimi, mas, infelizmente, acabou mandando a bola para o próprio gol. Verbruggen recebe, mesmo assim, uma nota 8.

Jan Paul van Hecke, um dos destaques da seleção holandesa contra a Tunísia (3 a 1), voltou a se destacar de forma positiva contra o Marrocos. Com a bola, ele fez várias boas jogadas e também se mostrou à altura na defesa.





Relatório da Seleção Holandesa:

Bart Verbruggen 8

Denzel Dumfries 5

Jan Paul van Hecke 7,5

Virgil van Dijk 6,5

Nathan Aké 4,5

Micky van de Ven 6

Frenkie de Jong 5

Ryan Gravenberch 6,5

Crycensio Summerville 7,5

Brian Brobbey 5

Cody Gakpo 6





Ronald Koeman 3