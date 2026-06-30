Avaliação da seleção holandesa: Verbruggen se destaca apesar da série de pênaltis fracassada; quatro notas insatisfatórias

A seleção holandesa foi eliminada pelo Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo, após uma disputa de pênaltis. O Voetbalzone avalia com uma nota todos os jogadores que permaneceram em campo por pelo menos 45 minutos.
No primeiro tempo, a Holanda quase não criou perigo. Apenas Micky van de Ven conseguiu forçar Yassine Bounou a fazer uma defesa com um chute de longe. Por outro lado, o Marrocos criou algumas oportunidades; o destaque Bart Verbruggen teve que fazer duas defesas em tentativas de Achraf Hakimi e Neil El Aynaoui.
No segundo tempo, ele voltou a fazer uma defesa quando o Marrocos quase marcou diretamente de um escanteio. A melhor defesa ainda estava por vir, pois na prorrogação Verbruggen manteve a seleção holandesa na disputa de maneira verdadeiramente formidável. O goleiro defendeu com o joelho um chute de Soufiane Rahimi e estava a caminho de se tornar um herói. Na série de pênaltis, porém, Verbruggen não conseguiu se destacar: ele defendeu inicialmente o segundo pênalti de Rahimi, mas, infelizmente, acabou mandando a bola para o próprio gol. Verbruggen recebe, mesmo assim, uma nota 8.
Jan Paul van Hecke, um dos destaques da seleção holandesa contra a Tunísia (3 a 1), voltou a se destacar de forma positiva contra o Marrocos. Com a bola, ele fez várias boas jogadas e também se mostrou à altura na defesa.
Relatório da Seleção Holandesa:
Bart Verbruggen 8
Denzel Dumfries 5
Jan Paul van Hecke 7,5
Virgil van Dijk 6,5
Nathan Aké 4,5
Micky van de Ven 6
Frenkie de Jong 5
Ryan Gravenberch 6,5
Crycensio Summerville 7,5
Brian Brobbey 5
Cody Gakpo 6
Ronald Koeman 3