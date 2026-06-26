Avaliação da seleção holandesa: Jan Paul van Hecke se destaca contra a Tunísia, uma nota insatisfatória

A seleção holandesa garantiu, na madrugada de quinta para sexta-feira, o primeiro lugar no Grupo F da Copa do Mundo. Graças principalmente a um início fulminante, a Oranje derrotou facilmente a Tunísia por 1 a 3. O Voetbalzone atribui uma nota a todos os jogadores que permaneceram em campo por pelo menos 45 minutos.
O início da Oranje foi extremamente impressionante, pois em apenas 7 minutos o placar já estava 0 a 2. Brian Brobbey foi, assim como contra a Suécia, o centro das atenções e teve grande participação na vantagem. Graças à sua presença, Ellyes Skhiri marcou um gol contra; alguns minutos depois, o próprio atacante foi o autor do segundo gol.
Depois disso, o desempenho da seleção holandesa caiu rapidamente. A equipe parecia satisfeita com a vantagem e reduziu bastante o ritmo. Isso não teve consequências antes do intervalo, mas, após o intervalo, a Oranje acabou levando uma surra. Mais uma vez, o gol sofrido veio de um escanteio: desta vez, Tijjani Reijnders, que já não estava bem na partida, foi facilmente superado no ar por Hazem Mastouri.
Felizmente, Jan Paul van Hecke, um dos destaques da seleção holandesa, conseguiu rapidamente restabelecer o equilíbrio. Em um escanteio, o zagueiro conseguiu desviar a bola com habilidade, e seu chute se mostrou imparável para a defesa tunisiana. Foi o primeiro gol de Van Hecke pela seleção holandesa. Com o placar de 1 a 3, a equipe de Ronald Koeman pôde terminar a partida com tranquilidade.
Relatório da Seleção Holandesa:
Bart Verbruggen 6
Denzel Dumfries 7
Jan Paul van Hecke 7,5
Virgil van Dijk 6
Nathan Aké 6
Frenkie de Jong 6,5
Ryan Gravenberch 6,5
Tijjani Reijnders 5
Donyell Malen 6,5
Brian Brobbey 7
Cody Gakpo 5,5