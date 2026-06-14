Avaliação da seleção holandesa contra o Japão: Crysencio Summerville e Frenkie de Jong se destacam, com uma única nota dissonante

A seleção holandesa deu o pontapé inicial na Copa do Mundo. Na partida de estreia contra o Japão, o jogo foi bastante difícil em alguns momentos, e a equipe de Ronald Koeman teve que se contentar com um empate em 2 a 2. O Voetbalzone avalia cada jogador da Oranje que atuou por pelo menos 45 minutos com uma nota.

O primeiro tempo foi extremamente difícil, com poucos momentos emocionantes para ambas as balizas. O único jogador que se destacou positivamente foi Frenkie de Jong. O meio-campista assumiu o controle total do meio-campo, já que Ryan Gravenberch estava posicionado de forma um pouco mais ofensiva do que o normal. Assim, De Jong esteve presente em alguns momentos com a posse de bola, mas deixou sua marca principalmente com algumas interceptações agressivas.

Donyell Malen se esforçou bastante, criou perigo duas vezes na área de Zion Suzuki, mas, mais uma vez, não causou grande impressão. Estático: essa é a palavra que melhor descreve o ataque da Oranje. Monótono: esse é o adjetivo que melhor define toda a seleção holandesa.

Justamente os dois jogadores que até então tinham jogado de forma mais infeliz foram os responsáveis pelo 1 a 0 da Holanda logo após o intervalo. Gravenberch deu um passe sublime para Virgil van Dijk, que cabeceou a bola com perfeição no canto oposto. Por um momento, tudo parecia estar se encaixando, mas em um piscar de olhos o placar estava empatado novamente.

Após um momento de desatenção na defesa da Oranje, foi Keito Nakamura quem aproveitou. Poucos minutos depois, porém, houve um momento de magia de Crysencio Summerville: após um passe sutil de Gravenberch — que deu sua segunda assistência —, o ponta chutou com o pé esquerdo, acertando a trave: 2 a 1.

Nos minutos finais, Koeman fez substituições cada vez mais defensivas, mas com isso o Japão se aproximou cada vez mais do empate. E ele aconteceu, aos 89 minutos. Mais uma vez, Bart Verbruggen não se saiu bem. Um grande revés para a seleção holandesa, que sem dúvida esperava mais na estreia na Copa do Mundo.

Relatório da Oranje:

Bart Verbruggen 5

Denzel Dumfries 6

Jan Paul van Hecke 6,5

Virgil van Dijk 6,5

Micky van de Ven 6

Frenkie de Jong 7

Ryan Gravenberch 6,5

Tijjani Reijnders 5,5

Crysencio Summerville 7

Donyell Malen 6,5

Cody Gakpo 6